Cristopher Sánchez supera los 200 ponches por segundo año

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ANAHEIM.– El lanzador dominicano Cristopher Sánchez alcanzó los 200 ponches por segunda temporada consecutiva en las Grandes Ligas, durante una destacada presentación en la victoria 4-2 de los Filis de Filadelfia sobre los Angelinos de Los Ángeles en diez entradas.

El zurdo lanzó siete episodios en blanco, permitió apenas dos imparables, concedió una base por bolas y ponchó a ocho bateadores. Con esa actuación elevó a 202 su total de abanicados en la temporada de 2026.

Sánchez alcanzó la marca en el quinto episodio. Después de permitir un sencillo de Denzel Guzmán para abrir la entrada, retiró por la vía del ponche de manera consecutiva a Travis d’Arnaud, Wade Meckler y Zach Neto, utilizando apenas diez lanzamientos para completar los tres outs.

El ponche número 200 llegó precisamente ante Neto, quien falló al intentar conectar un cambio de velocidad ubicado en la parte baja y externa de la zona.

200 ponches con Filis

La marca coloca al lanzador dominicano entre un grupo reducido dentro de la historia de la franquicia.

Sánchez se convirtió en el duodécimo pitcher de los Filis con al menos dos temporadas de 200 ponches o más. En 2025 terminó con 212, por lo que todavía dispone de prácticamente un mes de calendario para superar su registro de la campaña anterior.

Entre los lanzadores de Filadelfia que han conseguido múltiples temporadas con esa cantidad de ponches figuran Steve Carlton, Aaron Nola, Jim Bunning, Grover Alexander, Zack Wheeler, Cliff Lee, Cole Hamels, Roy Halladay y Curt Schilling.

Jesús Luzardo también alcanzó recientemente los 200 ponches por segundo año consecutivo, convirtiendo a la rotación de Filadelfia en una de las más productivas de las Grandes Ligas en ese apartado. Sánchez terminó la jornada con 202, apenas uno menos que su compañero.

200 ponches y dominio

Pese a su sobresaliente labor, el dominicano salió sin decisión.

Filadelfia tomó ventaja 1-0 en el segundo episodio mediante un sencillo remolcador de Brandon Marsh y mantuvo la diferencia durante buena parte del encuentro gracias al dominio de su abridor.

Sánchez completó siete entradas con apenas 91 lanzamientos, pero no regresó para el octavo episodio después de una prolongada parte alta de la entrada, que incluyó dos revisiones de jugadas y lo mantuvo cerca de 20 minutos sin realizar un envío. El dirigente interino Don Mattingly recurrió entonces al bullpen.

Los Angelinos aprovecharon su salida. Con dos outs en la octava entrada, Neto conectó un cuadrangular ante Jonathan Bowlan para igualar 1-1 el marcador y borrar la posibilidad de que Sánchez sumara su victoria número 17.

El duelo permaneció empatado hasta el décimo episodio, cuando los Filis fabricaron tres anotaciones. Kyle Schwarber produjo la carrera que rompió la igualdad y Trea Turner agregó un sencillo de dos vueltas que amplió la ventaja a 4-1. Los Angelinos descontaron una carrera en el cierre, pero Jhoan Durán completó el triunfo de Filadelfia.

200 ponches en 2026

La actuación confirma el nivel que Sánchez ha mantenido durante la temporada.

El dominicano registra 16 victorias, la mayor cantidad de la Liga Nacional, junto con una efectividad de 2.52 y 175 entradas y un tercio trabajadas. Sus 202 ponches lo situaban tercero en el circuito al concluir el encuentro, detrás de Jacob Misiorowski, con 222, y Luzardo, con 203.

De acuerdo con MLB, Sánchez era además el único lanzador ubicado entre los primeros cinco de la Liga Nacional simultáneamente en victorias, efectividad, ponches y entradas lanzadas, números que lo mantienen entre los brazos más destacados de la campaña.

Con el triunfo, los Filis mejoraron su récord a 76-60 y consiguieron su victoria número 12 en sus últimos 14 encuentros, mientras continúan involucrados en la lucha por la clasificación a la postemporada.