Cristian Ciccone Comas, alma y cimiento de Azua (OPINION)

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POR LUIS-CHITO-CHITO-NAUT

Hay hombres cuya vida no se mide únicamente en los años transitados, sino en la solidez de las huellas que dejan a su paso.

La partida en la ciudad de Santo Domingo del ingeniero civil Juan Cristian Ciccone Comas sumerge en el luto no solo a la comunidad de la ingeniería nacional, sino de manera entrañable a su amada Azua de Compostela, esa tierra que llevó con orgullo en la piel, en el pensamiento y en cada una de sus obras humanas.

Nacido bajo el sol noble de Azua el 15 de diciembre de 1939, Cristian Ciccone fue retoño de una estirpe distinguida: hijo de don Atilio (Tilito) Ciccone y doña Mencía Comas.

De ellos heredó la rectitud, el amor por el trabajo bien hecho y un arraigado sentido de pertenencia comunitaria que ni el tiempo ni la distancia lograron minar jamás.

Amor patrio transformado en servicio

A pesar de proyectar su carrera hacia las más altas esferas del desarrollo nacional, el Ing. Ciccone nunca desató su corazón del terruño sureño.

Presidió con devoción la Asociación de Azuanos Residentes en Santo Domingo, trinchera de afecto desde donde impulsó iniciativas imperecederas como la creación del Museo Arqueológico e Histórico “Dr. Arístides Estrada Torres” en 1993.

Asimismo, desde la Fundación para el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP), encauzó luchas e inquietudes orientadas al bienestar colectivo de la región Sur

´.

Escribió sobre la historia, costumbres y vivencias de Azua con la finura de un poeta y la rigurosidad de un historiador, porque entendía que antes de edificar estructuras de hormigón, había que edificar la memoria del alma de su pueblo.

Forjador de normas y constructor de nación

Graduado con honores en 1964 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde le fue otorgado el prestigioso premio Fábrica Dominicana de Cemento a la mejor tesis del año, el joven ingeniero inició una fulgurante trayectoria.

Ocupó el carné de miembro No. 690 del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA) y desempeñó roles clave en la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas.

Fue el alma principal de la comisión que elaboró el proyecto de ley y reglamento sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, normativas históricas que sentaron las bases que aún hoy rigen el ordenamiento urbano y la edificación estructural en la República Dominicana.

Entre las obras icónicas que ejecutó o supervisó se destacan:

Grandes Obras Deportivas y Viales: El Velódromo Olímpico, el Palacio de los Deportes de Barahona, el Polideportivo de Hato Mayor y la Avenida de Circunvalación de San Juan de la Maguana.

Infraestructura Turística y Comercial: El Hotel Sheraton (hoy Meliá), el edificio principal de la APAP, el proyecto La Ensenada y parqueos del Hotel Hilton.

Proyectos de Béisbol Profesional: Las academias de Grandes Ligas para los Padres de San Diego, Rockies de Colorado y Gigantes de San Francisco.

Desarrollo Social: La supervisión del Plan de Obras y Viviendas Gubernamentales (1987-1992) en la región del Valle Sureño y el desarrollo urbano Prados de San Luis para más de 25,000 personas.

Docencia, gremialismo y la difusión del conocimiento

Su compromiso profesional trascendió las obras físicas. Durante más de 12 años orientó al país como coproductor del programa televisivo «Así es la Construcción» y sirvió como profesor en el INTEC impartiendo la asignatura de Administración y Métodos de Construcción.

Presidió la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) entre 2014 y 2017, representando dignamente a la República Dominicana ante la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) y la ORDECACCC, organismo internacional que lo galardonó con el Premio ORDECACCC 2010 por su ejemplar labor en favor de la industria nacional.

El hogar como la mayor de sus obras

Si sólida fue su impronta profesional, su más sublime edificación fue la familia. Con orgullo vio a sus hijos trabajar hombro a hombro junto a él en la firma Ing. Cristian Ciccone & Asociados, compartiendo la vocación profesional junto a Lena, Igor, Juan Cristian y Filipo Ciccone Estrada, así como junto a Pamela y Pedro Ciccone Abreu.

Hoy, la República Dominicana pierde a un maestro de la construcción, y Azua despide a uno de sus hijos más esclarecidos.

Pero cuando una vida se entrega con tanto amor y utilidad a los demás, la muerte no es ausencia: es la consolidación de un recuerdo venerable que vivirá para siempre en cada obra levantada y en el corazón agradecido de su gente.

Paz al alma del inolvidable Ing. Juan Cristian Ciccone Comas.