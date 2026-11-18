LA VEGA, República Dominicana.– La Cooperativa Vega Real celebró su 44.º aniversario con una matrícula de 164 mil asociados organizados en 289 distritos cooperativos, consolidando una trayectoria institucional centrada en la inclusión financiera, la solidaridad y el desarrollo de las comunidades.

La conmemoración incluyó una eucaristía de acción de gracias, la XXX Caminata por la Salud y el Medio Ambiente y la XXII Olimpiada y Rally Cooperativo de Colaboradores, actividades que reunieron a directivos, asociados, empleados y representantes de distintos sectores de la provincia.

El presidente ejecutivo de la entidad, Yanio Concepción, agradeció el legado de los fundadores, dirigentes voluntarios, colaboradores, asociados y miembros de la diáspora, al destacar que el crecimiento de la cooperativa es resultado de una visión humanista sustentada en los valores, la familia, la naturaleza, la fe y la solidaridad.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Uno de los principales acontecimientos de la celebración fue la XXX Caminata por la Salud y el Medio Ambiente, dedicada este año a llamar la atención sobre la restauración y preservación del Área Nacional Protegida Recreativa Guaigüí y el río Camú.

La actividad contó con la participación de asociados, dirigentes y colaboradores, así como de la gobernadora provincial de La Vega, Luisa Jiménez; la presidenta del Consejo de Vigilancia, Yris López, y Yanio Concepción.

La jornada reafirmó el compromiso de Vega Real con la protección de los recursos naturales y la promoción de prácticas sostenibles en las comunidades.

EUCARISTÍA POR LOS 44 AÑOS

Las actividades conmemorativas también incluyeron una misa de acción de gracias presidida por monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la Diócesis de La Vega.

Durante su homilía, el religioso destacó los aportes del cooperativismo al bienestar colectivo y su vinculación con principios de la doctrina social de la Iglesia, como la dignidad humana, la solidaridad, la participación y la búsqueda del bien común.

Asimismo, sostuvo que el capital debe estar al servicio de las personas y valoró la contribución de las cooperativas a la reducción de las desigualdades y la generación de oportunidades para las familias.

INTEGRACIÓN DE LOS COLABORADORES

Como parte del programa aniversario, la Casa Club de Bayacanes acogió la XXII Olimpiada y Rally Cooperativo de Colaboradores, una tradición orientada a fortalecer la integración, el compañerismo y el trabajo en equipo entre los empleados de la institución.

Al concluir la actividad, Concepción reafirmó la voluntad de continuar impulsando el crecimiento institucional y el bienestar de sus asociados.

“Queremos seguir siendo un puente entre el esfuerzo de hoy y el bienestar del mañana”, expresó.

Con sus 44 años de trayectoria, Vega Real ratifica su compromiso con la educación cooperativa, la inclusión financiera, la protección ambiental y el desarrollo sostenible de las comunidades dominicanas.