Consorcio Azucarero Central establece récord  zafra 2025-26

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BARAHONA.- El Consorcio Azucarero Central (CAC) estableció un nuevo récord en la zafra 2025-2026 al cosechar 748 mil toneladas de caña propia y producir 81 mil 124 toneladas de azúcar crema, cifras que jamás se habían alcanzado.

El gerente administrativo del CAC, José Antonio García, reveló que, en la zafra recién pasada, la caña tuvo un rendimiento industrial de 10.85% y atribuyó la excelente cosecha a las inversiones hechas en los últimos años, a la mecanización del corte, el uso del reguío por goteo y la siembra de plántulas nuevas.

“La cosecha de 748 mil toneladas de caña en nuestras fincas es algo que nosotros, como empresa, nos lo habíamos propuesto con inversiones modernas, como es el caso de la mecanización en el corte de la caña, el reguío de los campos cañaverales por goteo y la siembra nueva que hacemos en nuestros campos tan pronto se corta la caña, entre otras inversiones que hemos estado realizando para optimizar la producción”, expresó García.

Resaltó que la zafra 2024-2025, el CAC produjo 776 mil 700 toneladas de caña y 84 mil 300 toneladas métricas de azúcar, siendo, inclusive, la zafra más eficiente, pero aclaró que la temporada fue mucho más larga que la 2025-2026.

Destacó el impacto que está teniendo en CAC, el cual se extiende, además de Barahona, a las provincias de Bahoruco e Independencia y a otras zonas donde no opera la empresa azucarera, pero que de forma directa e indirecta llega.

jpm-am