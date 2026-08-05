Connecticut: Café Santo Domingo presente en Parada Dominicana

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BRIDGEPORT, Connecticut.- A petición de su Equipo Organizador, Café Santo Domingo participó en la Parada y Festival Dominicano de Connecticut 2026, que se celebró con masiva concurrencia de compatriotas residentes en este y otros estados de la zona triestatal.

Hamlet Almonte Roque, supervisor regional de Café Santo Domingo para el noreste de Estados Unidos, resaltó la gran participación de dominicanos y su profunda identidad con el producto considerado «marca país».

Fue notable la presencia de público, especialmente dominicano, en el stand de Café Santo Domingo instalado en el escenario donde culminó la Parada y se realizó el festival dedicado a la provincia de Puerto Plata.

«Nuestra firma se siente complacida y satisfecha con esa conexión mágica del público, especialmente dominicano, con nuestra marca, que en esta ocasión se manifestó claramente en una entusiástica concurrencia a nuestro stand, donde pudieron degustar nuestro producto e informarse sobre sus innovaciones», expresó Almonte Roque.

Al destacar el éxito de la Parada Festival dedicada a Puerto Plata, el ejecutivo también encomió la organización del evento y felicitó a sus responsables por la brillantez de la realización.

Dijo sentirse satisfecho y agradecido por la preferencia de los consumidores en las ciudades y estados del noreste de EE.UU., una identificación que motiva a la empresa a estar presente en cada evento donde participen los dominicanos.