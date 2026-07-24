CONNECTICUT: Anuncian Segunda Parada y Festival Dominicano

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BRIDGEPORT, Connecticut.- La organización Líderes por la Defensa y Diversidad Educativa y Dominican Leaders in Education (DR-LEAD) anunció los preparativos finales para la Segunda Parada y Festival Dominicano, que se celebrará el domingo 2 de agosto en el Seaside Park en Bridgeport.

La edición de 2026 estará dedicada a la provincia de Puerto Plata, resaltando su riqueza histórica y cultural, con el objetivo de exaltar las raíces taínas y la herencia indígena que forma parte esencial de la identidad dominicana.

ORGANIZACIÓN Y EXPECTATIVA

«La cuenta regresiva comenzó. Bridgeport se viste de los colores de nuestra bandera tricolor; rojo, blanco y azul para celebrar en grande nuestras raíces, nuestra música y nuestra cultura nacional», aseguró Ramona Santelises, directora de la organización.

«Esperamos asistan más de setenta mil miembros de la comunidad dominicana, líderes comunitarios, organizaciones de apoyo a la diáspora y autoridades civiles. Vamos a disfrutar de comparsas tradicionales de diablos cojuelos, Roba la Gallina, carrozas temáticas y presentaciones culturales de la diáspora dominicana», agregó.

PROGRAMA

El evento, que reúne a dominicanos residentes en la zona triestatal, especialmente en Connecticut, ofrecerá un domingo familiar desde las 11:00 de la mañana, con alegría, sabor dominicano, tradición y orgullo patrio. El desfile dará inicio al mediodía recorriendo el parque y finalizando en Park Avenue.

«Este es el segundo año de la Parada Dominicana en el Estado Constitución como le conocemos, es un verdadero orgullo para nosotros los dominicanos llevar a cabo este desfile en nuestra comunidad», afirmó Dihnoska Mercedes, miembro del equipo organizador.

Mercedes indicó que se encuentran en la recta final de los preparativos y que cuentan con importantes confirmaciones que incluyen presentaciones estelares gratuitas de artistas de primer nivel.

DR-LEAD invitó a celebrar la herencia histórica, la música y la fuerza de la comunidad dominicana en Connecticut. La Parada y Festival contará además con puestos de comida local, artesanías y un ambiente familiar.