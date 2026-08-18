Confenagro respalda programa mecanización sector agrícola RD

“Desde Confenagro entendemos que la mecanización debe ser concebida como una política pública integral y permanente de transformación tecnológica del sector, que permita a los productores, especialmente a los pequeños y medianos, acceder a equipos adecuados a sus cultivos y condiciones productivas”, planteó el gremio del sector agropecuario.La institución consideró, en nota de prensa, acertados los componentes de capacitación, financiamiento y fortalecimiento de los servicios de maquinaria, así como la promoción de esquemas asociativos para facilitar el acceso a estas tecnologías, previsto en el programa.

Asimismo, destacó la importancia de que el programa de mecanización tenga una implementación territorial y por etapas, tomando en cuenta las particularidades y complejidades de cada región y cultivo, y que su ejecución se realice en estrecha coordinación con las organizaciones de productores.

“El éxito de PRONAMEC no debe medirse únicamente por la cantidad de maquinarias incorporadas, sino por su capacidad de llegar efectivamente a los productores y reducir sus costos de producción”, sostuvo la entidad.