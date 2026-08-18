Confenagro respalda programa mecanización sector agrícola RD

Santo Domingo, 18 ago (EFE).- La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) calificó este lunes como un paso en la «dirección correcta» la puesta en marcha del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec) por el Ministerio de Agricultura.
La entidad consideró que representa un avance para enfrentar los desafíos de la producción agropecuaria del país, particularmente ante el incremento de los costos de producción y la creciente escasez de mano de obra.
Asimismo, destacó la importancia de que el programa de mecanización tenga una implementación territorial y por etapas, tomando en cuenta las particularidades y complejidades de cada región y cultivo, y que su ejecución se realice en estrecha coordinación con las organizaciones de productores.
“El éxito de PRONAMEC no debe medirse únicamente por la cantidad de maquinarias incorporadas, sino por su capacidad de llegar efectivamente a los productores y reducir sus costos de producción”, sostuvo la entidad.
El verdadero objetivo debe ser democratizar el acceso a la tecnología y convertirla en una herramienta efectiva para mejorar la rentabilidad y las condiciones de vida de quienes producen los alimentos del país
El programa continuará de manera gradual en otras zonas productivas del país como La Vega, Arenoso, Las Matas de Santa Cruz, Valverde y Constanza, informó este domingo el Ministerio de Agricultura.