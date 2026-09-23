Condenan a 30 años a hombre mató a martillazos un motorista

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SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión a Eduardo Carlos de León Paula, quien fue declarado culpable de matar a martillazos a un motorista para despojarlo de su motocicleta, en un hecho ocurrido el 20 de mayo de 2025, en el municipio de Pedro Brand.

La sentencia fue dictada tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, que logró demostrar la responsabilidad penal del procesado en el homicidio y robo agravado de Miguel Ángel Benítez Mota.

INVESTIGACIÓN ESTABLECIÓ CÓMO OCURRIÓ EL CRIMEN

Durante la investigación, la fiscal Olivia Sosa estableció que el cadáver de Benítez Mota fue encontrado el 22 de mayo de 2025, en unos matorrales próximos a la carretera que conduce al distrito municipal de La Cuaba.

De acuerdo con la acusación, De León Paula cometió el homicidio en presencia de dos adolescentes, a quienes amenazó y obligó a ayudarlo a trasladar la motocicleta mientras ocultaba el cuerpo de la víctima.

Posteriormente, el condenado dejó el cadáver próximo a un río y huyó a bordo de la motocicleta sustraída, acompañado por las dos adolescentes.

FISCALES PRESENTARON DIVERSAS PRUEBAS

Durante el juicio, las fiscales litigantes Vilma Méndez y Francheska Alcántara presentaron diversas pruebas, entre ellas un video captado por una cámara de vigilancia en el que se observa al acusado junto a las adolescentes y a la víctima cuando aún se encontraba con vida y conducía la motocicleta que posteriormente fue sustraída.

El Ministerio Público también presentó los testimonios de las adolescentes, quienes declararon durante el proceso y señalaron a De León Paula como la persona que dio muerte a Benítez Mota con el propósito de despojarlo de la motocicleta y otras pertenencias.

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