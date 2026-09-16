Condenan a 20 años un hombre por violar a una mujer de 73 años

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SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado de violar sexualmente a una mujer de 73 años, durante un hecho ocurrido el 4 de septiembre de 2025 en el sector Manoguayabo.

La sentencia fue dictada contra Samuel Aquino y/o Samuel Moreta, de 25 años, luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas que permitieron establecer su responsabilidad penal en los hechos.

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Reyes, quien posteriormente litigó el proceso junto a la fiscal Francheska Alcántara. Ambas presentaron ante el tribunal las evidencias testimoniales, documentales y periciales que sustentaron la acusación.

El Ministerio Público informó que las diligencias investigativas permitieron esclarecer el caso en un año y obtener una sentencia condenatoria.

Durante el proceso, la víctima fue evaluada por una médica legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó hallazgos compatibles con actividad sexual violenta.

ATAQUE EN LA RESIDENCIA

De acuerdo con la acusación, alrededor de las 7:00 de la mañana del 4 de septiembre de 2025, el procesado acudió a la residencia de la víctima y le pidió un vaso de agua.

Según el expediente, cuando la mujer se encontraba de espaldas, el acusado la amenazó con un cuchillo y la condujo hasta una de las habitaciones, donde la violó sexualmente.

Durante la agresión, también le ocasionó heridas en el rostro y las manos que requirieron suturas de entre tres y cuatro puntos.

El tribunal, integrado por las juezas Sandra Josefina Cruz, Leonarda Quezada y Clara Joselyn Rivera, dictó la condena por violación de los artículos 309, 330 y 331 del Código Penal Dominicano.

Aquino y/o Moreta deberá cumplir la pena de 20 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata.

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