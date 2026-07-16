Condenas 20 y 10 años para dos hombres por agresión sexual

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado de Las Matas de Farfán impuso 20 años de prisión a un hombre procesado por violar sexualmente a una adolescente de 15 años de edad.

La sentencia fue dictada en contra de Garrido Encarnación Díaz, quien, según la acusación, cometió los delitos en una vivienda donde la víctima residía con sus abuelos entre 2022 y 2024.

El procesado aprovechaba las horas de la madrugada, cuando los familiares de la víctima dormían, para ingresar a la vivienda y cometer los hechos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

El hombre deberá cumplir la pena en la cárcel de San Juan de la Maguana, provincia San Juan.

DIEZ AÑOS PARA HOMBRE TAMBIEN POR AGRESION SEXUAL

SANTIAGO, República Dominicana.- Un tribunal condenó a 10 años de prisión a Julio César Eusebio Pérez (César), tras ser hallado culpable de agredir sexualmente y amenazar de muerte a una adolescente de 13 años en hechos ocurridos en esta provincia en 2024.

La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, que acogió la solicitud del Ministerio Público luego de valorar las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, tras la denuncia interpuesta por familiares de la menor.

Durante el juicio, la fiscal litigante Jenniffer Rodríguez explicó que el condenado aprovechaba momentos en que se encontraba a solas con la víctima para cometer los abusos, incluso en la vivienda donde residía una de sus abuelas.

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