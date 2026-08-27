Condenan a 15 años prisión a traficantes migrantes haitianos

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un tribunal de Santiago condenó a 15 años de prisión a dos hombres y una mujer de nacionalidad haitiana, integrantes de una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes y, en uno de los casos, al robo de identidad.

Los condenados son Wilex Agustín, alias Alex; Majorit Bautista, conocida como Majorie la Morena, y José Ramón De León Gil, alias Pedro, quienes, de acuerdo con la acusación del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, operaban desde el distrito municipal La Canela.

Según el Ministerio Público, la estructura criminal establecía rutas, horarios y mecanismos para evadir los controles de seguridad y migratorios e introducir personas en situación migratoria irregular al territorio dominicano.

La investigación, dirigida por el procurador fiscal Juan Osvaldo García, determinó que los acusados utilizaban diferentes vehículos para transportar a los migrantes y disponían de una residencia de cuatro habitaciones, tres baños y un sótano en La Canela, donde alojaban y ocultaban a los indocumentados mientras obtenían beneficios económicos de la actividad ilícita.

Las autoridades establecieron que los migrantes eran introducidos por la zona fronteriza de Dajabón y posteriormente trasladados hasta La Canela.

TAMBIEN POR ROBO DE IDENTIDAD

El Ministerio Público acusó a los tres condenados de violar varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, específicamente en lo relativo al tráfico ilícito de migrantes.

En el caso de De León Gil, fueron agregados cargos por violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, debido a que habría utilizado la identidad de otro ciudadano dominicano, según un informe de la Junta Central Electoral (JCE).

También fue acusado de infringir la Ley 8-92, relacionada con la Dirección General de la Cédula de Identificación Personal y las oficinas y agencias expedidoras de cédulas.

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