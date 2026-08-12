Colombia supera los 240 muertos por terremoto 7,4

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BOGOTA.- La cifra de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes en el noroeste de Colombia ya supera las 200, confirmaron este miércoles las autoridades.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta el momento se han recibido 202 cuerpos procedentes de Chocó —departamento donde se localizó el epicentro, en San José del Palmar—, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ellos, 122 ya han sido identificados, incluidos cinco menores de edad. El balance es aún preliminar.

Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en las zonas más golpeadas, con especial afectación en Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, donde se reportan edificios colapsados, viviendas destruidas y cortes en servicios básicos.

El presidente Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional en honor a las víctimas.

El martes, el mandatario había estimado el saldo en 181 fallecidos y cerca de 2.600 heridos.