COLOMBIA: Siete guerrilleros y un militar muertos en combates

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BOGOTA 7 Sep.- Siete miembros de la guerrilla Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias ‘Iván Mordisco’ y un militar han muerto en las últimas horas en nuevos incidentes violentos ocurridos en distintos puntos de Colombia.

Los siete presuntos guerrilleros han muerto en una operación militar en Nariño, ha informado el Ministerio de Defensa colombiano en un comunicado. «En El Peñol fueron abatidos siete presuntos integrantes del frente ‘Franco Benavides’, mientras que 12 resultaron lesionados y también recuperamos un cuerpo», ha informado el Ministerio en un comunicado.

En la operación además se «incautaron un fusil M4, una pistola, cuatro proveedores (cargadores), ocho granadas de fabricación artesanal, 946 cartuchos de diferentes calibres, «material de intendencia alusivo a las Fuerzas Militares de Colombia, cinco pancartas de la estructura criminal y tres cuadernos con información de interés para las autoridades».

Los fallecidos formarían parte del anillo de seguridad de alias ‘Juank’, señalado por las autoridades por ser el comandante de una treintena de hombres armados en Nariño.

Por otra parte, un militar identificado como el soldado profesional José Manuel López Villada ha muerto y dos más han resultado heridos por la detonación de explosivos en la Vía Panamericana cerca de Puente Río Mayo, en la frontera entre Cauca y Nariño, una acción atribuida al Frente ‘Franco Benavides’.

Los militares del Batallón de Infantería Liviana N° 9 Batalla de Boyacá «atendieron al llamado sobre un presunto dispositivo explosivo improvisado instalado sobre la vía Panamericana». Cuando estaba revisando el artefacto fueron activadas las cargas que hirieron a los uniformados, según un comunicado militar.

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