COLOMBIA: Petro asumirá la presidencia de su partido

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BOGOTÁ, 20 de julio (Europa Press) – El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que aceptará el liderazgo de su partido, Pacto Histórico, tras su salida de la Casa de Nariño y ante la inminente llegada a la misma del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«Me han pedido en Tunja (capital del andino departamento de Boyacá), en palabras del senador, y quien debiera ser el que mañana asumiera como presidente de Colombia, Iván Cepeda, que sea presidente del Pacto Histórico, cuando salga de la Presidencia de la República y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante cuatro años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido», ha indicado en un mensaje en redes.

Aguardando «una bancada unida» y solicitando «el reglamento más estricto», el mandatario colombiano ha pedido a sus compañeros de formación en la Cámara Alta «una decisión unánime y pública hasta en su voto individual, que ayude a impedir el destripamiento político y social».

«Nadie del Pacto Histórico y espero que de la gran Alianza por la Vida debe votar por quienes representan una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia», ha subrayado.

Este lunes será cuando la Cámara Alta eligirá al próximo presidente del Senado, una decisión que tendrá que tomar entre Alfredo Deluque, del Partido de la U y apoyado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, y Honorio Enríquez, del partido del Centro Democrático.

sp-am