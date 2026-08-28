Colombia extradita a EU uno de RD cabecilla operación Falcón

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WASHINGTON.- Colombia extraditó a Estados Unidos al dominicano Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como el supuesto cabecilla de una red de narcotráfico y lavado de dinero con base en República Dominicana desmantelada en la denominada operación Falcón.

Mosquea Polanco, de 45 años y conocido con los alias «Ramón» y «E», enfrenta cargos por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en Puerto Rico y Nueva Jersey.

El imputado compareció por primera vez este jueves ante un tribunal federal en Puerto Rico. Su presentación ante la justicia en Nueva Jersey se realizará posteriormente.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo identificó como un Objetivo Organizacional Prioritario Regional (ORPR), una designación que se utiliza para señalar a personas consideradas de alta prioridad dentro de organizaciones de narcotráfico.

«Durante la investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional contra este líder de una organización de narcotráfico con sede en la República Dominicana, extraditado desde Colombia, las fuerzas del orden incautaron millones de dólares en cocaína y ganancias del narcotráfico», declaró el fiscal general Todd Blanche.

Agregó que «numerosos otros miembros de la organización ya han sido condenados. Bajo esta administración, las fuerzas del orden federales cuentan con las herramientas necesarias para localizar a estos capos de la droga de alto perfil y desmantelar sus organizaciones en cualquier parte del mundo, gracias al liderazgo del Presidente Trump, quien unificó un grupo de trabajo interinstitucional permanente en los 52 estados y territorios de Estados Unidos».

ACUSACIONES EN NUEVA JERSEY

En Nueva Jersey, Mosquea Polanco enfrenta cargos de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, posesión con intención de distribuir esa cantidad y conspiración para lavar instrumentos monetarios.

Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Mosquea Polanco habría dirigido una organización con base en República Dominicana que distribuyó más de 1,000 kilogramos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares entre enero de 2020 y septiembre de 2023.

Las autoridades también lo señalan de coordinar el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico hacia República Dominicana y otros países.

Durante la investigación, las autoridades incautaron decenas de kilogramos de cocaína y más de seis millones de dólares en ganancias que, según los fiscales, pertenecían a la organización.

Varios integrantes de la supuesta red ya han sido condenados. Entre ellos figura Samuel Alectus, alias «Capet», de 37 años, quien fue declarado culpable en un juicio el pasado 16 de julio.

La DEA, incluidas sus oficinas de Newark, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, encabezó la investigación con apoyo del FBI.

POSIBLE CONDENA

De ser declarado culpable de los cargos relacionados con narcotráfico, Mosquea Polanco podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por cada cargo, además de una multa de hasta 10 millones de dólares.

El cargo de conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes involucrados en la transacción, lo que resulte mayor.

La sentencia, en caso de una condena, será determinada por un juez federal tomando en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.