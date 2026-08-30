COE coloca en alerta verde al Gran Santo Domingo y seis provincias por onda tropical

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Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este domingo alerta verde para el Gran Santo Domingo y otras seis provincias, ante el incremento de la humedad y las lluvias asociadas a una activa onda tropical vinculada a los remanentes de la tormenta Dolly.

La medida preventiva abarca la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, que conforman el Gran Santo Domingo, además de Samaná, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, El Seibo y La Altagracia. En total, ocho demarcaciones permanecen bajo vigilancia.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el sistema se encontraba al este de Puerto Rico y avanzaba hacia la región, favoreciendo un aumento gradual de la nubosidad y las precipitaciones en diferentes puntos del territorio nacional.

Alerta verde por lluvias

Meteorología indicó que durante las primeras horas del domingo predominarían condiciones relativamente estables, con algunos chubascos en localidades del este. Sin embargo, para la tarde se pronosticaron precipitaciones dispersas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Las lluvias se concentrarían principalmente sobre Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, además de sectores cercanos.

La alerta verde se mantiene mientras las autoridades dan seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas. Durante la noche, la actividad lluviosa tenderá a desplazarse y concentrarse en localidades de las costas noreste y sureste del país.

Alerta verde esta tarde

La onda tropical está asociada a los restos de Dolly, sistema que previamente alcanzó la categoría de tormenta tropical antes de perder organización sobre el Atlántico.

Indomet mantiene el fenómeno bajo observación debido a su trayectoria y a la cantidad de humedad que podría transportar hacia el Caribe. La posibilidad de que el sistema vuelva a convertirse en ciclón tropical se situaba este domingo en apenas 10 % durante los próximos días, aunque, independientemente de su desarrollo, podría generar lluvias significativas sobre sectores del noreste del Caribe.

El organismo también vigila otra zona de disturbios localizada sobre el golfo de América, con una probabilidad de desarrollo ciclónico de alrededor de 20 % durante los próximos siete días, pero que, por su ubicación, no representa actualmente una amenaza para República Dominicana.

Alerta verde este lunes

Las condiciones de inestabilidad continuarán al comenzar la semana. Para este lunes se espera que la onda tropical incida directamente sobre territorio dominicano, provocando chubascos y aguaceros desde la madrugada, principalmente en las costas atlántica, noreste y sureste.

En horas de la mañana, las precipitaciones podrían extenderse hacia el litoral caribeño, incluyendo sectores de Santo Domingo, mientras que durante la tarde se prevén aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre la cordillera Central y la zona fronteriza.

Ante la alerta verde, las autoridades recomiendan a la población de las demarcaciones bajo vigilancia mantenerse atenta a la evolución de las lluvias y a los boletines oficiales.

Alerta verde y temperaturas

Pese a las precipitaciones, las temperaturas continuarán elevadas, con máximas previstas entre 34 y 36 grados Celsius y mínimas entre 24 y 26 grados. Indomet recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

El COE exhortó a los residentes de las zonas bajo alerta a seguir los boletines oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos niveles de agua y abstenerse de utilizar balnearios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.