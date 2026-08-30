Unos 85 estadounidenses siguen desaparecidos tras las inundaciones nepalíes

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WASHINGTON.- Alrededor de 85 ciudadanos estadounidenses permanecen sin ser localizados tras las devastadoras inundaciones nepalíes y los deslizamientos que golpearon la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet, mientras continúan las operaciones de búsqueda en medio de condiciones meteorológicas adversas.

La cifra fue actualizada este domingo por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, quien informó además que nueve estadounidenses han sido evacuados de manera segura y que, hasta el momento, Washington no tiene conocimiento de fallecidos de esa nacionalidad.

El número de estadounidenses desaparecidos ha variado durante los últimos días a medida que las autoridades logran establecer contacto con turistas y grupos que se encontraban en zonas donde las comunicaciones quedaron interrumpidas. El viernes se calculaba que cerca de 90 ciudadanos estadounidenses estaban sin localizar.

Víctimas de inundaciones nepalíes

Las inundaciones nepalíes comenzaron el miércoles, cuando una enorme corriente de agua, lodo y escombros descendió por una zona montañosa próxima a la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, destruyendo comunidades, carreteras, puentes e instalaciones ubicadas a lo largo de los ríos de la zona.

Los balances continuaban cambiando este domingo a medida que los equipos alcanzaban lugares que habían permanecido aislados. Las autoridades nepalíes contabilizaban 788 fallecidos y 2,502 desaparecidos, mientras China reportaba otros 16 muertos y 546 personas sin localizar en el lado tibetano. Esto eleva el saldo conjunto a más de 800 víctimas mortales y 3,000 desaparecidos.

Entre quienes todavía no han sido encontrados figuran centenares de extranjeros que visitaban la región, muchos de ellos turistas o peregrinos que se dirigían hacia el monte Kailash, considerado sagrado por varias religiones asiáticas.

Al menos 22 de los estadounidenses desaparecidos formaban parte de viajes relacionados con la Isha Foundation, una organización espiritual con presencia en India y Estados Unidos. Otros ciudadanos estadounidenses viajaban con diferentes operadores turísticos cuando se produjo la emergencia.

Rescate tras inundaciones nepalíes

Las labores de rescate tras las inundaciones nepalíes avanzan con dificultades debido al terreno montañoso, las lluvias, los nuevos deslizamientos y los daños sufridos por las vías de comunicación.

Las condiciones meteorológicas obligaron en distintos momentos a suspender los vuelos de helicópteros hacia las zonas más afectadas, aunque posteriormente fueron reanudadas algunas operaciones para trasladar alimentos y suministros, además de evacuar personas.

La preocupación también se concentra en instalaciones hidroeléctricas golpeadas por la riada. Equipos de emergencia trabajan en sectores donde trabajadores habrían quedado atrapados en túneles y otras estructuras tras la entrada repentina de agua y sedimentos.

Las autoridades mantienen, además, vigilancia sobre otros cuerpos de agua de origen glaciar en el Himalaya debido al riesgo de nuevos desbordamientos.

Ayuda por inundaciones nepalíes

Pigott aseguró que las embajadas estadounidenses en Katmandú y Pekín mantienen coordinación permanente con las autoridades locales para determinar el paradero de sus ciudadanos y asistir a quienes resultaron afectados por las inundaciones nepalíes.

El Departamento de Estado también anunció US$3.6 millones en asistencia humanitaria de emergencia, recursos que serán utilizados, entre otras acciones, para proporcionar alimentos durante varios meses a unas 10,000 familias afectadas y apoyar la recuperación de infraestructura y transporte.

Washington pidió a los estadounidenses que se encuentren en la región establecer contacto con las autoridades consulares y registrarse en el programa para viajeros del Departamento de Estado, una medida destinada a facilitar su localización y comunicación durante situaciones de emergencia.

Origen de inundaciones nepalíes

Las investigaciones preliminares apuntan a un enorme deslizamiento y desprendimiento de material glaciar en el Himalaya como origen de la súbita crecida que descendió hacia las comunidades ubicadas en la frontera entre Nepal y China.

Nepal Disaster Management informó inicialmente de un deslizamiento ocurrido a unos 20 kilómetros del puesto fronterizo de Rasuwagadhi, mientras expertos han analizado la posibilidad de que el desprendimiento de roca y hielo desencadenara la avalancha y la posterior inundación.

La magnitud de la tragedia mantiene movilizados a miles de rescatistas y efectivos de seguridad, mientras familiares de los desaparecidos aguardan información y las autoridades advierten que los balances podrían continuar modificándose conforme los equipos logren ingresar a las áreas más aisladas.