Lápiz Conciente busca cerrar diferencias con Alofoke en NY

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Santo Domingo.– El rapero dominicano Lápiz Conciente abrió la posibilidad de dejar atrás sus diferencias públicas con Santiago Matías (Alofoke) y lo invitó a compartir escenario durante el concierto que ofrecerá el próximo 12 de septiembre en el United Palace de Nueva York.

La propuesta fue realizada a través de Instagram, donde el intérprete publicó una fotografía antigua junto al empresario y comunicador y reveló que recientemente alguien le planteó la posibilidad de que ambos unieran esfuerzos por la influencia que han alcanzado, desde espacios distintos, dentro del movimiento urbano dominicano.

Lápiz explicó que la sugerencia lo hizo reflexionar y aseguró haber superado su ego, planteamiento con el que mostró disposición a modificar el tono de una relación que durante años ha estado marcada por diferencias, cuestionamientos y debates públicos.

Como parte de la iniciativa, el denominado “Papá del Rap” propuso que Matías suba al escenario durante su espectáculo y le formule 10 preguntas frente al público, tras lo cual planteó hacer “borrón y cuenta nueva”.

Alofoke responde y confirma que estará en Nueva York

La invitación no quedó sin respuesta. Santiago Matías reaccionó posteriormente a la publicación y manifestó su intención de acudir al encuentro.

“Septiembre 12 nos vemos en New York City, United Palace”, respondió el creador de Alofoke Media, confirmando al menos su disposición a coincidir con el artista durante la presentación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha anunciado formalmente una alianza empresarial, colaboración musical o proyecto conjunto. Tampoco puede afirmarse que todas las diferencias existentes entre ambos hayan sido resueltas. Lo confirmado públicamente es la intención de encontrarse durante el concierto y sostener el intercambio planteado por Lápiz.

El episodio supone, sin embargo, un nuevo cambio de tono en una relación que ha atravesado diferentes etapas durante más de una década.

Una relación marcada por acercamientos y diferencias

Lápiz Conciente y Santiago Matías han mantenido durante años una dinámica pública caracterizada tanto por momentos de cercanía como por fuertes desacuerdos.

Uno de sus episodios más recordados ocurrió en 2020, cuando Matías ofreció RD$3 millones al rapero para entrevistarlo durante una hora. Lápiz rechazó entonces la propuesta y cuestionó públicamente el enfoque de determinados espacios de entretenimiento y entrevistas.

En septiembre de 2025 surgió otro intento de acercamiento, cuando Matías promovió una posible unión de figuras relevantes del género urbano dominicano y Lápiz manifestó estar dispuesto a participar siempre que se tratara de una iniciativa auténtica. El rapero llegó a expresar entonces que no guardaba odio ni rencor hacia el empresario.

Incluso este año se habían producido señales de distensión. En mayo, Lápiz sostuvo que no veía su relación con Matías como una rivalidad personal, sino como la de dos figuras pertenecientes a ámbitos distintos del entretenimiento. Un mes después, manifestó públicamente su respaldo a Alofoke luego de que este denunciara haber recibido amenazas de muerte.

Lápiz celebrará 20 años de carrera en el United Palace

El eventual encuentro tendrá como escenario una de las presentaciones más importantes anunciadas por Lápiz Conciente para 2026.

El artista celebrará 20 años de trayectoria musical con un concierto en el United Palace, dirigido especialmente a la comunidad dominicana residente en Estados Unidos. La función está programada para el sábado 12 de septiembre y será la única anunciada para el área de Nueva York dentro de esta celebración.

La cartelera oficial del United Palace fija la apertura de puertas para las 6:30 de la tarde y el inicio del espectáculo a las 8:00 de la noche. Live Nation también mantiene al rapero dominicano anunciado para esa fecha.

La producción ha planteado el espectáculo como un recorrido por las dos décadas de carrera del intérprete, además de reunir representantes de distintas generaciones de la música urbana dominicana.

Ahora, la confirmación de Matías añade un nuevo elemento de expectativa al concierto: el posible cara a cara entre dos figuras que han protagonizado numerosos intercambios públicos y que podrían utilizar el escenario del United Palace para iniciar una nueva etapa en su relación.