Presidentes de RD y Honduras firman instrumentos bilaterales

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SANTO DOMINGO.– Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, encabezaron este domingo la firma de varios instrumentos bilaterales destinados a fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, como parte de la visita oficial de Asfura a República Dominicana, durante la cual ambos gobiernos abordaron áreas de interés común, entre ellas comercio, inversiones, cooperación, seguridad y desarrollo económico.

El acto de firma se produjo luego de una reunión privada entre los dos mandatarios y un encuentro ampliado de las delegaciones oficiales de ambos países.

Durante la jornada, Abinader y Asfura destacaron la necesidad de ampliar los vínculos económicos y comerciales, así como promover mayores oportunidades de inversión y cooperación bilateral.

INTERES EN SEGURIDAD E INDUSTRIA MILITAR

La visita oficial incluyó el sábado un recorrido por la zona fronteriza de Dajabón, donde el presidente hondureño conoció las capacidades desarrolladas por República Dominicana en materia de seguridad fronteriza, tecnología e industria militar.

Asfura calificó al país como un referente regional por los avances alcanzados en estos ámbitos y mostró especial interés en las capacidades de la industria militar dominicana, incluyendo el ensamblaje de vehículos blindados y ambulancias y la fabricación de uniformes y otros equipos.

De su lado, Abinader manifestó la disposición de República Dominicana de compartir estas capacidades con países amigos, entre ellos Honduras, como parte de los mecanismos de cooperación.

AGENDA ENFOCADA EN AMPLIAR VINCULOS

La visita de Asfura incluyó, además, reuniones oficiales, recorridos y actividades protocolares, entre ellas una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Los gobiernos dominicano y hondureño buscan con este acercamiento ampliar la cooperación y generar nuevas oportunidades en materia de comercio, inversiones, seguridad y desarrollo.

Tras la firma de los acuerdos, ambos presidentes ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación sobre los principales temas tratados y el alcance de los compromisos asumidos durante el encuentro bilateral.

of-am