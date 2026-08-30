Apagón masivo afecta a cinco estados del occidente de Venezuela

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CARACAS.– Una interrupción de gran magnitud en el suministro eléctrico dejó sin servicio durante varias horas a amplias zonas de Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas la noche del sábado, mientras las autoridades venezolanas continuaban sin informar oficialmente qué provocó la falla.

El corte comenzó alrededor de las 8:30 de la noche, después de que residentes de distintas localidades reportaran varias fluctuaciones de voltaje antes de producirse la suspensión del servicio. La afectación alcanzó importantes ciudades del occidente y la región andina venezolana.

En Zulia, uno de los estados más afectados, habitantes de Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Los Puertos de Altagracia denunciaron la pérdida de electricidad. En algunos sectores también se registraron inconvenientes con las redes de telefonía móvil durante el apagón.

Aunque Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas concentraron los principales reportes de interrupciones prolongadas, también fueron notificadas fluctuaciones o cortes en localidades de Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Falcón y otras entidades, sin que se haya establecido que todas sufrieran una desconexión de la misma magnitud.

Servicio comenzó a regresar durante la noche

La recuperación del sistema se produjo de manera gradual y no simultánea en todas las regiones.

En Trujillo comenzaron a reportarse reconexiones después de las 9:00 de la noche, mientras que residentes de municipios de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo informaron del regreso de la electricidad después de las 9:30.

Pasadas las 10:00 de la noche, el suministro empezó a restablecerse en sectores de Maracaibo y San Francisco. También hubo reportes de recuperación del servicio en áreas de Mérida y Táchira.

El gobernador de Zulia, Luis Caldera, acudió al centro de control regional de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), desde donde técnicos efectuaron maniobras para reactivar progresivamente los circuitos afectados. Las autoridades regionales indicaron que el proceso se desarrollaba de manera escalonada mientras se evaluaba la contingencia.

Corpoelec no ha explicado la causa de la falla

Hasta este domingo, Corpoelec y el Ministerio para la Energía Eléctrica no habían presentado públicamente un informe técnico que detallara el origen de la interrupción ni el número total de usuarios, circuitos o municipios afectados.

Esa ausencia de información impide establecer si el evento estuvo relacionado con problemas de generación, transmisión, sobrecarga de la red u otra avería. Por esa razón, cualquier atribución concreta sobre la causa del apagón permanece sin confirmación oficial.

Falla ocurre en medio de frecuentes racionamientos

La interrupción se registra en un momento de recurrentes problemas con el servicio eléctrico en diferentes regiones venezolanas, particularmente fuera de Caracas.

Habitantes del Zulia habían denunciado durante los días previos cortes y esquemas de racionamiento que en algunas comunidades alcanzaban cinco y seis horas diarias. Incluso varios sectores afectados por el apagón del sábado ya habían permanecido previamente sin electricidad durante parte de la jornada.

Medios venezolanos que citan información del sector eléctrico sitúan la demanda reciente del país por encima de los 15,700 megavatios, frente a una disponibilidad de generación ligeramente superior a los 13,000 MW, lo que supondría una brecha cercana a los 2,700 megavatios. Sin embargo, Corpoelec no ha publicado un balance técnico detallado que permita verificar de forma independiente esas cifras.

El nuevo apagón vuelve a colocar el funcionamiento del sistema eléctrico venezolano en el centro de la atención, mientras habitantes de las regiones afectadas reclaman explicaciones sobre las causas de la interrupción y mayor estabilidad en el suministro.