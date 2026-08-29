Comandante afirma que Irán «no teme a ninguna potencia»

Concentración progubernamental en una plaza de Teherán, el 29 de agosto de 2026.

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TEHERAN.- El comandante de las Fuerzas Terrestres de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general de brigada Mohammad Karami, ha afirmado que la nación iraní no teme a ninguna potencia.

«Hoy, todos los defensores de la libertad del mundo, incluidos los cristianos, se sienten orgullosos de la nación iraní. Es una nación que se ha enfrentado a la opresión y a todos estos crímenes, y que no teme a ninguna potencia», dijo el general este sábado.

«Durante la guerra de 12 días, Estados Unidos pidió un alto el fuego y acudió a la mesa de negociaciones, pero después rompió el acuerdo y actuó en contra de lo pactado», agregó Karami.

Nueva espiral de tensiones

Estados Unidos, a través de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, lanzó este lunes la operación ‘Paria Económico’, descrita como la mayor ofensiva financiera contra Irán y un «Día D económico». El objetivo es aislar completamente a Teherán.

Las nuevas amenazas de sanciones sectoriales apuntan a cinco áreas clave de la cooperación internacional de la nación persa: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, y amenazan con excluir del sistema del dólar a cualquier país o entidad que colabore con Irán.

La República Islámica, por su parte, advirtió que el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que EE.UU. «corrija su comportamiento».

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, prometió esta semana atacar «con fuerza» los intereses económicos de EE.UU. si el país norteamericano sigue manteniendo el bloqueo económico y naval a los puertos iraníes.

Anteriormente indicó que «ni una sola gota de petróleo» saldrá del golfo Pérsico ni del estrecho de Ormuz si EE.UU. y los países vecinos emprenden «una guerra económica» contra Teherán.

Además, la República Islámica siempre ha destacado su disposición a responder al enemigo. El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, el general de brigada Reza Talaei-Nik, advirtió este jueves a Washington y a sus aliados que Teherán reserva un «factor sorpresa» en el campo de batalla, vinculado a su tecnología de armamento.

an/am