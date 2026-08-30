Ucrania y Rusia intensifican los ataques de drones últimos días

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MOSCU/KIEV 30 Ago.- Las fuerzas rusas y ucranianas han intensificado en los últimos días los ataques con drones, con casi 1.500 drones disparados contra el territorio bajo control del Gobierno ucraniano en los últimos días y 1.400 drones lanzados sobre la capital rusa, Moscú en la última semana.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado una táctica rusa de «agotar a los ucranianos» y los proyectiles de intercepción. «Hay ataques con drones constantemente, muchos de ellos Shahed a reacción. Nuestros soldados derriban gran parte. Ha habido casi 1.500 drones de todo tipo solo en los últimos cuatro días, de los cuales unos 800 eran a reacción», ha explicado Zelenski en un vídeo publicado en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha destacado que «lo más difícil es derribar los drones a reacción». «Ahora mismo los aviones de combate son los principales encargados de protegernos frente a ellos. Estamos trabajando para que haya interceptores disponibles», ha explicado.

Por contra, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha revelado que entre el 22 y el 30 de agosto se han disparado 1.455 drones solo contra la región de la capital rusa. La mayoría fueron neutralizados por las defensas antiaéreas a gran distancia y 50 fueron destruidos cuando estaban cerca de la ciudad.

Zelenski ha publicado además estadísticas mensuales que revelan que en agosto las fuerzas rusas lanzaron unos 1.500 drones explosivos Shahed sobre territorio controlado por las fuerzas ucranianas, mientras que en agosto fueron 2.500.

«Hay cuatro empresas que fabrican drones de intercepción. Una tiene los más eficaces. El Ministerio de Defensa y los militares deberían hacer todo lo posible para que tengamos cuantas más oportunidades mejor para derribar cada tipo de dron ruso», ha planteado.

En medio de este intenso cruce de drones, el asesor presidencial ucraniano Sergei Beskrestnov ha destacado que Rusia está lanzando los Shahed «casi directamente desde las fábricas» porque muchos de estos aparatos tienen etiquetas de identificación muy cercanas a la fecha del impacto.

Beskrestnov ha advertido además que las empresas ucranianas han comenzado a recibir cartas anónimas de «dueños de Shahed» en las que piden pagos para que sus negocios no sean objetivo de los drones rusos.

of-am