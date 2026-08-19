COD socializa propuestas con sectores del turismo deportivo

Yerik Pérez, presidente de la Asociación de Turismo Deportivo; Garibaldy Bautista, presidente del COD, y Huáscar Jiménez, presidente del Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local.

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SANTO DOMINGO.— El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, recibió en su despacho a Yerik Pérez, presidente de la Asociación de Turismo Deportivo, y al doctor Huascar Jiménez, titular del Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo, con quienes abordó propuestas para impulsar el turismo deportivo en República Dominicana.

Durante el encuentro, los participantes analizaron el potencial del deporte como herramienta de promoción turística y motor de desarrollo económico y social, al tiempo que coincidieron en la necesidad de aprovechar la capacidad del país para organizar eventos deportivos nacionales e internacionales.

Bautista valoró la importancia de fortalecer los vínculos entre el movimiento deportivo y el sector turístico, especialmente a partir de la experiencia acumulada por República Dominicana en la organización de grandes competencias internacionales.

El presidente del COD resaltó que el deporte trasciende la competencia y el desarrollo físico, al constituirse también en una herramienta de integración, promoción cultural y proyección internacional del país.

De su lado, Pérez consideró que el turismo deportivo ofrece una oportunidad para diversificar la oferta turística nacional mediante la realización de competencias, torneos y otras actividades que atraigan visitantes y generen movimiento económico en distintos destinos.

Planteó la conveniencia de establecer una mayor articulación entre los sectores deportivo y turístico, de manera que los eventos puedan convertirse en plataformas para promocionar los destinos, así como sus atractivos culturales y naturales.

Mientras, Jiménez destacó el impacto que pueden generar las actividades deportivas en áreas como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios, además de contribuir a la creación de empleos y a la promoción de los destinos donde se desarrollen las competencias.

Al término de la reunión, las partes acordaron mantener el tema en agenda y continuar evaluando propuestas de cooperación orientadas a desarrollar y fortalecer el turismo deportivo como un componente estratégico de la oferta turística dominicana.

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