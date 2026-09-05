COD designa comisión electoral para las elecciones de diciembre

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SANTO DOMINGO.– El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) designó a los integrantes de la comisión electoral que tendrá a su cargo la organización y dirección del proceso para elegir las nuevas autoridades de la entidad para el período 2026-2030.

Durante su reunión ordinaria del jueves 3 de septiembre, el Comité Ejecutivo acordó celebrar las elecciones el próximo miércoles 2 de diciembre, en el salón Juan Ulises García Saleta de la sede del COD.

La comisión electoral estará presidida por el abogado y juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Arias Arzeno, quien ha participado anteriormente en procesos electorales del organismo olímpico.

Como miembros fueron designados Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, y el periodista Jorge Torres, expresidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

COMISIÓN DEBERÁ SER RATIFICADA

La comisión electoral deberá ser ratificada por la Asamblea General Ordinaria del COD, convocada para el próximo miércoles 16 de septiembre, también en el salón Juan Ulises García Saleta.

El proceso electoral determinará la composición del nuevo Comité Ejecutivo del organismo olímpico para el período 2026-2030.

Con la designación de la comisión electoral, el COD avanza en la organización de los comicios que definirán sus próximas autoridades y que estarán bajo la responsabilidad de una instancia integrada por representantes del ámbito jurídico, deportivo y periodístico.

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