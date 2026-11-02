CNM elige por unanimidad a Montero presidente de la SCJ

El CNM, encabezado por el Presidente Abinader, realizó una votación a unanimidad este lunes.

SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, escogió por unanimidad al magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Asimismo, designó a seis nuevos jueces para integrar la alta corte, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 180 de la Constitución.

Los nuevos magistrados son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.

DESIGNAN SUSTITUTOS DEL PRESIDENTE

La secretaria del CNM, Nancy Salcedo Fernández, anunció las decisiones al concluir la sesión. El organismo designó a Diomede Ydelfo Villalona Guerrero como primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y a Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.

El CNM convocó a los jueces seleccionados al acto de juramentación, previsto para el martes 10 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio Nacional.

Ese mismo día, a las 11:00 de la mañana, los nuevos integrantes tomarán posesión de sus respectivos cargos en la sede de la Suprema Corte de Justicia.

RECONOCEN A LUIS HENRY MOLINA Y NANCY SALCEDO

Durante la sesión, el Consejo también aprobó otorgar un reconocimiento especial al presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y a la magistrada Nancy Salcedo Fernández, por sus aportes a la alta corte y su trayectoria de servicio con eficiencia e integridad.

En la reunión participaron los demás integrantes del CNM: Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Luis Henry Molina; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

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