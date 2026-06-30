CMD propone modificaciones a cuatro artículos Código Penal

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SANTO DOMINGO.– Directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD) acudieron este martes al Senado de la República, donde depositaron una propuesta formal para modificar cuatro artículos del nuevo Código Penal.

El presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez, explicó que las observaciones buscan introducir ajustes a disposiciones específicas de la pieza legislativa, al considerar que su redacción actual podría tener implicaciones en el ejercicio de la medicina.

Peña Núñez advirtió que, de entrar en vigencia sin las modificaciones sugeridas, la normativa podría generar una práctica de “medicina defensiva”, en la que los profesionales de la salud prioricen evitar consecuencias legales por encima de la atención directa a los pacientes.

“El riesgo es que los médicos terminen pensando primero en no caer presos que en atender a los pacientes”, expresó el dirigente gremial, al justificar la necesidad de revisar los artículos señalados.

La propuesta del Colegio Médico será evaluada por los legisladores en el marco del estudio del nuevo Código Penal.

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