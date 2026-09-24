Claudio Marrero y Abigaíl Soto Jr. encabezan cartelera boxeo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El boxeo profesional tendrá una nueva cita internacional este domingo en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, con una cartelera encabezada por los dominicanos Claudio Marrero y Abigaíl Soto Jr., quienes protagonizarán dos de los principales combates de la velada.

La actividad es organizada conjuntamente por las promotoras Manguita Boxing y Valerio Boxing y reunirá a peleadores de Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Venezuela y República Dominicana.

MARRERO DISPUTARÁ TÍTULO FEDELATIN DE LA AMB

El excampeón mundial y exintegrante de la selección nacional dominicana, Claudio Marrero, subirá al cuadrilátero para disputar el título vacante Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría de 135 libras, correspondiente al peso ligero.

Su rival será el venezolano Rafael Querales, presentado por los organizadores como un peleador invicto, con récord de ocho victorias, cinco de ellas por nocaut.

Marrero buscará conquistar la corona regional en una de las peleas principales de la jornada, frente a un oponente que llega sin derrotas en su trayectoria profesional.

SOTO JR. FRENTE A LUIS ORTIZ

En la división de los pesos pesados, el dominicano Abigaíl Soto Jr. tendrá uno de los mayores desafíos de su carrera al enfrentar al experimentado ex campeón mundial cubano Luis “El Verdadero King Kong” Ortiz.

El combate tendrá en juego una corona latina de la categoría máxima y forma parte de los principales atractivos de la cartelera.

La velada también incluirá varios combates de respaldo protagonizados por boxeadores dominicanos e internacionales que buscan avanzar en sus respectivas carreras y posiciones dentro de las clasificaciones mundiales.

La cartelera está pautada para este domingo en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, escenario que volverá a recibir una jornada de boxeo profesional con participación de púgiles de diferentes países.

of-am