Claro Dominicana concluye programa pasantías 82 jóvenes

Sandra Tejeda, ejecutiva de Claro Dominicana, dijo que el programa está dirigido a hijos de los colaboradores.

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SANTO DOMINGO.- Claro Dominicana concluyó una nueva edición de su Programa de Pasantías Ser Claro, iniciativa que busca contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones mediante experiencias prácticas que les permitan aplicar conocimientos, fortalecer habilidades y acercarse al mundo laboral.

En esta edición participaron 82 jóvenes, entre ellos 47 universitarios, ocho estudiantes de politécnicos y 27 alumnos de secundaria que formaron parte del programa de verano dirigido a hijos y referidos de colaboradores.

Los participantes, desde los 15 años, fueron integrados a 14 áreas de la empresa y acompañados por gerentes y mentores según sus perfiles.

EXPERIENCIA MÁS ALLÁ DEL AULA

Durante 11 semanas, los estudiantes universitarios y politécnicos, y durante seis semanas los participantes del programa de verano, conocieron la dinámica de la organización y pusieron en práctica sus conocimientos académicos.

Los jóvenes procedían de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís y Dajabón, reflejando el alcance nacional del programa.

La directora de Personas y Cultura Organizacional de Claro Dominicana, Sandra Tejeda, destacó que los pasantes participaron en charlas y actividades sobre temas como Experiencia del Cliente, Primera Experiencia Laboral y Ciberseguridad.

También conocieron instalaciones estratégicas, entre ellas el Centro de Operaciones de la Red, Video Operation Center, Centro de Capacitación Claro y Customer Network Operations Center.

TALENTO QUE GENERA PROPUESTAS

Como parte de la experiencia, los participantes desarrollaron iniciativas vinculadas con necesidades reales de distintas áreas de la empresa, fortaleciendo competencias como innovación, análisis y trabajo colaborativo.

Además, participaron en actividades de voluntariado a través de la Red de Voluntarios Claro, promoviendo valores como la colaboración y la empatía.

Varios pasantes continuarán vinculados a Claro Dominicana tras concluir el programa, algunos mediante posiciones permanentes y otros extendiendo temporalmente su experiencia.

Con esta iniciativa, Claro reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven y la creación de oportunidades para que los estudiantes transformen sus conocimientos en experiencia y proyecten su futuro profesional.

an/am