Cinco viviendas reducidas a cenizas por incendio Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Al menos cinco viviendas habrían quedado reducidas a cenizas durante un incendio registrado este martes en el sector Pueblo Nuevo, según informó de manera preliminar la Defensa Civil de esa provincia.

Ocho unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago se desplegaron en la zona para combatir las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose, mientras otros organismos de emergencia colaboraban en las labores de asistencia y control del siniestro.

OPERATIVO DE EMERGENCIA

En el lugar trabajaban miembros del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Defensa Civil y otras instituciones.

Los equipos de emergencia mantenían las operaciones para sofocar el incendio y atender la situación en la zona afectada.

La Defensa Civil aclaró que la información sobre las viviendas destruidas es preliminar y que la cifra se encontraba en proceso de verificación. Por esa razón, la cantidad de inmuebles afectados podría variar conforme avanzaran las evaluaciones de las autoridades.

SIN INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS AFECTADAS

Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado si el incendio dejó personas heridas, fallecidas o desplazadas, ni habían ofrecido detalles sobre posibles daños adicionales.

Tampoco se habían establecido las causas que originaron el fuego, por lo que se esperaba que los organismos actuantes ofrecieran información más precisa una vez concluyeran las labores de emergencia y las evaluaciones correspondientes.

La Defensa Civil indicó que continuará ofreciendo detalles a medida que se verifiquen los datos relacionados con el siniestro y sus consecuencias.

an/am