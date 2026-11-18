El vuelo 1717, procedente de Ponce, Puerto Rico, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

FORT LAUDERDALE, Florida.– Cinco personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación de JetBlue, resultaron heridas este martes luego de que un avión que cubría la ruta entre Puerto Rico y Florida atravesara una zona de fuertes turbulencias, informó CNN, citando a las autoridades.

El vuelo 1717, procedente de Ponce, Puerto Rico, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Los equipos de emergencia del condado de Broward recibieron el aviso sobre personas lesionadas poco antes de las 6:30 de la mañana.

ATERRIZAJE SIN CONTRATIEMPOS

La aeronave aterrizó sin inconvenientes alrededor de las 6:58 a. m. y se dirigió a la Terminal 3, donde unidades de Broward Sheriff Fire Rescue esperaban para evaluar a los afectados.

En un comunicado, los organismos de emergencia informaron que identificaron a cinco personas que reportaron lesiones o necesitaban una evaluación médica.

Los pasajeros y tripulantes afectados rechazaron ser trasladados a centros hospitalarios. Asimismo, las autoridades descartaron daños estructurales en el avión.

TORMENTAS EN LA RUTA DEL AVIÓN

De acuerdo con el meteorólogo de CNN Brandon Miller, durante la mañana del martes se registraban tormentas eléctricas en las islas Turcas y Caicos y el sur de las Bahamas, zonas por las que probablemente transitó la aeronave.

Miller explicó que otros aviones que volaban en esa región también habían reportado turbulencias de intensidad leve a moderada.

Agregó que algunas tormentas alcanzaban alturas de hasta 46,000 pies, lo que obligaba a las aeronaves a modificar sus trayectorias para evitar las áreas de mayor actividad meteorológica.

JETBLUE CONFIRMA EL INCIDENTE

En declaraciones a CNN, JetBlue confirmó que su vuelo 1717 experimentó turbulencias y que personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación.

«La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad», expresó la aerolínea.

Por su parte, Broward Sheriff Fire Rescue indicó que no recibió otros reportes de personas lesionadas por turbulencias en vuelos que aterrizaron en el aeropuerto de Fort Lauderdale durante la mañana de este martes.

an/am