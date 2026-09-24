Cibao y Salcedo FC empatan sin goles en continuación LDF 2026

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SALCEDO.- Cibao y Salcedo FC igualaron 0-0 en la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2026-2027, dedicado al presidente Luis Abinader.

El encuentro, disputado en el estadio Domingo Polonia, terminó sin goles durante los 90 minutos, con una actuación destacada de los porteros y las defensas, que lograron mantener sus respectivas porterías en cero.

SALCEDO MANTIENE EL LIDERATO

Salcedo FC llegó al partido como líder del campeonato con 13 puntos y, con el empate, sumó una unidad para alcanzar los 14 y conservar el primer lugar de la clasificación.

Cibao FC, que comenzó la jornada en la segunda posición con 10 puntos, también agregó un punto y llegó a 11, manteniéndose entre los equipos que luchan por los primeros puestos.

Con este partido, el Torneo Apertura alcanzó la mitad de su calendario, compuesto por 14 jornadas.

LLOYD MANTIENE SU PORTERÍA EN CERO

El director técnico de Cibao FC colocó bajo los tres palos a Miguel “Pichi” Lloyd, quien respondió con seguridad durante el encuentro y contribuyó a que el conjunto naranja conservara su portería imbatida.

El once titular de Cibao FC estuvo integrado, además, por el capitán Jean Carlos López, Ismael “Pinta” Díaz, Darwin Palomeque, Joao Urbáez, Omar de la Cruz, Wilman Modesta, Mariano Nichele, Anthony Sosa, Miguel “Nano” Muñoz y Diego “Pepe” Ledesma.

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