Chuco Gonza presenta sencillo “Todas Las Mujeres Son Mías”

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Chuco Gonza presenta su nuevo sencillo “Todas Las Mujeres Son Mías”

SANTO DOMINGO.– El artista, percusionista, compositor, arreglista y productor dominicano Jesús Emilio De La Rosa, conocido como Chuco Gonza, presentó su nuevo lanzamiento musical, “Todas Las Mujeres Son Mías”, una producción que combina su visión artística con la experiencia de los músicos Diomedes Parra y Leo Polanco.

TRAYECTORIA Y RAÍCES MUSICALES

Nacido en Santo Domingo, Chuco Gonza creció en una familia vinculada a la música, junto a tres hermanos músicos y percusionistas, entre ellos Neno Güira. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado una carrera en la interpretación, composición, elaboración de arreglos y producción musical.

Actualmente radicado en Playa del Carmen, México, continúa expandiendo su propuesta dentro de la música tropical y latina, fusionando sus raíces dominicanas con un enfoque contemporáneo.

APORTE A LEGA MUSIC ENTERTAINMENT

Como una de las mentes creativas detrás de LEGA Music Entertainment, junto a su fundador y productor Leo Polanco, Chuco participa en el desarrollo de repertorios, arreglos, conceptos de producción y nuevas propuestas musicales.

Su trabajo colaborativo incluye los temas de salsa “Mentirosa” y “Dime Corazón”, así como “La Langosta” y “Todas Las Mujeres Son Mías”, estas dos últimas con letras del compositor Santiago Marte.

Esta línea de trabajo también se refleja en el proyecto discográfico La Protesta de Los Feos, que amplía el catálogo de LEGA Music Entertainment y fortalece su apuesta por producciones de identidad caribeña con proyección internacional.

DISPONIBLE EN PLATAFORMAS DIGITALES

Con “Todas Las Mujeres Son Mías”, Chuco Gonza reafirma su identidad como artista y creador, al tiempo que consolida su participación en el desarrollo musical de LEGA Music Entertainment.

El sencillo ya está disponible en las plataformas digitales Spotify, Apple Music y YouTube.