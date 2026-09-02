CHINA: Xi insiste rechazo a la injerencia seguridad en Oriente

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PEKIN 2 Sep.- El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido este miércoles en su rechazo a la injerencia como una de las bases para garantizar la seguridad en Oriente Próximo, subrayando que la estabilidad en la región debe venir impulsada por «fuerzas endógenas».

En su visita a Egipto, donde se ha reunido con el presidente, Abdelfatá al Sisi, el dirigente chino ha señalado el apoyo a que los países de la región desarrollen relaciones de buena vecindad, tengan un concepto de seguridad común y construyan «una nueva arquitectura de seguridad».

En este sentido, Xi ha llamado a «estimular la fuerza impulsora endógena para la seguridad regional común», recalcando que estos países son «dueños de su propio destino» y rechazando «la injerencia externa», por lo que toca apoyar el fortalecimiento del diálogo sobre paz y seguridad en la región y «explorar la reconfiguración de la arquitectura de seguridad regional».

A su juicio, esto debe ir de la mano de una gobernanza integral de la seguridad regional común en la región. «Oriente Próximo tiene muchos puntos críticos con fuertes conexiones internas, y deben explorarse soluciones integrales», ha expuesto el dirigente del gigante asiático, según recoge la agencia Xinhua.

El líder chino ha hecho mención al conflicto palestino, señalando que «sigue siendo el núcleo del problema de Oriente Próximo», por lo que «no debe ignorarse ni marginarse».

Del mismo modo, Pekín considera clave consolidar el desarrollo de los países para apuntalar la seguridad regional. «La vía fundamental para lograr una paz y estabilidad duraderas en Oriente Próximo es a través del desarrollo. China está dispuesta a colaborar con todos los países de la región para salvaguardar la seguridad de las rutas marítimas internacionales, promover la cooperación para el desarrollo, facilitar la integración de intereses entre los países de la región y fortalecer gradualmente la confianza mutua, eliminando así los focos de conflicto», ha defendido.

Por último, ha llamado a reforzar la coordinación internacional en la región, señalando la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional como «directrices básicas» para la gestión de los asuntos regionales.

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