China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales

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PEKIN 3 Sep.- La portavoz del Ministerio de Comercio de China, Huang Ling, ha instado a la Unión Europea (UE) a que deje a un lado las amenazas sobre un cierre del mercado chino en caso de que fracasen las negociaciones comerciales y ha llamado a Bruselas a conversar en igualdad de condiciones y sin exigencias unilaterales.

«Las consultas a todos los niveles entre China y la UE deben ceñirse al posicionamiento estable y equilibrado de su crucial asociación comercial, defender el principio de resolver las preocupaciones de ambas partes en igualdad de condiciones y no deben incluir exigencias o condiciones unilaterales, ni recurrir frecuentemente a la amenaza de cierre de mercado», ha sostenido Huang Ling.

Igualmente, la portavoz china ha insistido a la UE que debe «afrontar sus propios problemas económicos y comerciales con valentía» y que el gigante asiático no es «la causa de sus problemas». «Por el contrario, China puede ser un socio que ayude a la UE a resolverlos», ha añadido.

Las declaraciones de las autoridades chinas responden al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quien en una reciente entrevista al medio Euronews sostuvo que China debe ofrecer «resultados concretos» antes de octubre o Bruselas implementará «medidas más duras».

«Los Veintisiete quieren ver hacia dónde nos dirigimos. Quieren incluso contar con un concepto de solución para este problema, un proyecto piloto. Estoy intentando lograrlo a través de estas negociaciones, pero tienen que aportarnos resultados muy concretos. De lo contrario, por supuesto, habrá una fuerte presión política para impulsar, diría, medidas más duras», señaló.

De esta manera, la portavoz china ha pedido a la UE que defienda el libre comercio, el sistema multilateral de comercio basado en normas y no caer en el proteccionismo.

«El proteccionismo no lleva a ninguna parte, y la cooperación mutuamente beneficiosa es el camino correcto. China está dispuesta a trabajar con la UE para fortalecer la comunicación regular e institucionalizada sobre comercio, gestionar las diferencias, ampliar la cooperación práctica y encaminar el comercio entre China y la UE hacia una senda más elevada y equilibrada», ha indicado la política china.

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