China, “fábrica del mundo”, evaluada por sí misma

China ya celebró “las dos sesiones” que cada año evalúan el presente y predicen el futuro de ese país. La “XIII Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino” (CCPPCh) aprobó proseguir “la lucha incansable por el gran resurgimiento del sueño chino”. Se hizo “un llamado …a unirse más estrechamente en torno al….camarada Xi Jinping …” que concentra el poder como Secretario General del Comité Central del PCCh, Presidente del Estado y Presidente de la Comisión Militar Central.

Además el “XVIII Congreso Nacional del Pueblo” aprobó el “XIV Plan Quinquenal” de desarrollo económico y en política autorizó “la mejora del sistema electoral… de Hong Kong” para apoyar “los patriotas” obedientes a Beijing y frenar la disidencia. El Primer Ministro Li Keqiang, segundo al mando, expresó que “China se apegará a su estrategia de desarrollo guiada por la innovación y acelerará la construcción de un sistema industrial moderno durante el 14° Plan Quinquenal del período 2021-25”.

Como en años anteriores, los más detallados conceptos sobre desarrollo industrial los emitió el gurú Miao Wei, quien fue Ministro de Industria y Tecnología de la Información durante una década, hasta 2020 cuando, al cumplir la edad reglamentaria de retiro, fue promovido a miembro de la CPPCC, el más alto organismo asesor del gobierno. Miao tiene el prestigio de haber rescatado de la quiebra la fábrica de automóviles Dongfeng y en 2004 “Business Week” lo declaró uno de los “Stars of Asia”.

Por muchos años China ha sido la más importante nación manufacturera, aportando una tercera parte de la producción global. Sin embargo, los propios chinos reconocen que sus industrias dependen fuertemente de insumos y productos de alta tecnología de los Estados Unidos como semiconductores, lo que constituye una debilidad estratégica.

Con esas referencias Miao declaró: “Las capacidades básicas son todavía débiles, tecnologías esenciales están en las manos de otros, y el riesgo de “ser golpeado en el cuello” y de tener una “cadena de bicicleta zafada” se ha aumentado significativamente”. “La relación entre producción manufacturera respecto al Producto Interno Bruto ha estado declinando muy temprano y muy rápido, lo cual … afecta el empleo… genera huecos de seguridad a nuestras industrias y disminuye la habilidad de nuestra economía de superar los riesgos y de mantener su competitividad global”.

Prosiguió Miao: “La industria manufacturera China ha alcanzado grandes logros en los años recientes, pero la situación de ser “grande pero no fuerte” y “abarcador, pero no bueno”, no ha sido cambiada fundamentalmente”. “Hay muchos problemas que restringen el desarrollo de una manufactura de alta calidad, pero la más fundamental es la insuficiencia de reformas orientadas al mercado”. Continuó: “Mientras los impuestos sobre las compañías permanezcan altos el sector manufacturero necesita apoyo financiero urgentemente, pero también la escasez de talento innovativo y de alta tecnología ha constreñido significativamente el desarrollo del sector”. “China también necesita acelerar el desarrollo de personal calificado para apoyar el desarrollo de la industria manufacturera de alta calidad”.

Hablando con franqueza inusitada señaló: “Debemos mantener nuestros propósitos estratégicos, permanecer con mentes claras y entender profundamente las brechas y deficiencias”. “La razón para el inadecuado nivel de innovación en el sector manufacturero de China consiste en la dispersa e ineficiente asignación de los recursos y en los defectos estructurales para suplir tecnologías genéricas claves”.

Coincidiendo con Miao, Hong Tao, de la Universidad de Tecnología y Negocios de Beijing señaló: “Cuando comenzó el conflicto comercial y tecnológico entre China y EUA, la cadena de suministro se interrumpió y ahora necesitamos reconstruir la competitividad de las industrias y las cadenas de suministros, por nosotros mismos”.

Oteando el futuro, Miao Wei dictaminó: “China está posicionada en el tercer escalón de una jerarquía manufacturera global de 4 escalones y estamos a una distancia de por lo menos 30 años de lograr la meta de convertirnos en una poderosa potencia manufacturera” .Podría interpretarse que ese pronóstico coincide con la predicción hecha por Xi Jinping de que China será “un gran país socialista moderno” en 2049, a 100 años de Mao Tse Tung haber fundado la República Popular.

El millón de vacunas Sinovac recibidas anteayer sirven de base para que reforcemos la visión optimista sobre el presente y futuro de nuestro país.

