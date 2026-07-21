China acusa a Japón de «exagerar» amenazas externas

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PEKIN 21 Jul.- Las autoridades de China han acusado este martes al Gobierno de Japón de «exagerar» amenazas externas para justificar su remilitarización después de que Tokio presentara una nota de protesta por las maniobras realizadas por un buque militar de China en aguas en disputa entre los dos países.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado en una rueda de prensa que Japón esta «difamando generando polémica en torno a las acciones legítimas de otros países». «Exagera las amenazas externas para buscar justificaciones a su propia remilitarización acelerada y a sus desafíos al orden internacional», ha afirmado, según informaciones recogidas por el diario ‘Global Times’.

Asimismo, ha recalcado que las maniobras militares junto a Rusia «son legítimas» y que laspartes ya han «explicado su postura» al respecto. «Las acciones de China en las zonas marítimas correspondientes cumplen con el Derecho Internacional y las prácticas habituales», ha destacado, al tiempo que ha instado a la comunidad internacional a «mantenerse alerta» ante lo que ha clasificado como una «tendencia peligrosa».

Sus palabras llegan después de que el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, informara de que Tokio ha presentado una protesta ante Pekín por las maniobras de China cerca de un territorio reclamado por Japón cerca del atolón de Okinotorishima el pasado 19 de julio. Según Kihara, estas maniobras podrían haber representado un riesgo para las embarcaciones que navegaban en la zona.

No obstante, desde Pekín hacen hincapié en que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que Okinotorishima es un arrecife y no una isla, por lo que no puede generar una zona económica exclusiva ni una plataforma continental. En consecuencia, afirmó que las reclamaciones de Japón sobre esas aguas constituyen una violación del derecho internacional.

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