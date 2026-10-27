Cerveceros a un triunfo para obtener la Serie Mundial 2026

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SAN PETERSBURGO, Florida. – Los Cerveceros de Milwaukee volvieron a derrotar a los Rays de Tampa Bay, esta vez con una contundente victoria 10-1 en el tercer partido de la Serie Mundial, para colocarse a un triunfo de conquistar el primer campeonato de su historia en las Grandes Ligas.

La novena de Milwaukee dominó el encuentro disputado este lunes en el Tropicana Field y amplió su ventaja a tres victorias sin derrotas en la serie, luego de imponerse 3-2 en el primer partido y 5-4 en el segundo.

Los Cerveceros necesitan una victoria más para levantar el trofeo de campeones, mientras que los Rays están obligados a ganar los próximos cuatro encuentros para conquistar el título.

RACHA OFENSIVA DECISIVA

Milwaukee definió el partido con una explosiva quinta entrada, en la que fabricó ocho carreras y conectó siete imparables consecutivos con dos outs, estableciendo una marca de postemporada.

La ofensiva de los Cerveceros terminó con 16 imparables, encabezada por Jackson Chourio, quien bateó de 5-4, y William Contreras, que aportó tres hits.

GASSER DOMINA DESDE EL MONTÍCULO

El lanzador zurdo Robert Gasser fue una de las figuras principales del encuentro al trabajar seis entradas, permitir apenas un imparable y enfrentar al mínimo de 18 bateadores, gracias a una actuación dominante que mantuvo sin respuestas a la ofensiva de Tampa Bay.

Por los Rays, el abridor dominicano Freddy Peralta cargó con la derrota tras permitir cinco carreras en cuatro entradas y dos tercios, antes de que la ofensiva de Milwaukee ampliara considerablemente la diferencia.

A UN PASO DE LA GLORIA

El cuarto partido de la Serie Mundial se disputará este martes 27 de octubre en Tampa Bay. Los Cerveceros tendrán la oportunidad de asegurar el campeonato con una nueva victoria y completar una actuación histórica para la franquicia.

Milwaukee busca su primer título de Serie Mundial, mientras que los Rays intentarán evitar la eliminación y prolongar la disputa por el campeonato.

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