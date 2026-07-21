Cervecería impulsa nuevas alianzas con expo proveedores

Gianna Franjul, viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, junto a representantes de Cervecería Nacional Dominicana en recorrido guiado por la Feria de Proveedores 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Cervecería Nacional Dominicana celebró su Feria de Proveedores 2026, un encuentro que reunió a más de 40 empresas de diversos sectores con el objetivo de presentar soluciones, fortalecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de integración a la cadena de valor de la compañía.

La jornada permitió a proveedores actuales y potenciales exhibir productos, servicios, tecnologías e innovaciones dirigidas a responder a las necesidades operativas de la empresa en áreas estratégicas.

UNA CADENA DE VALOR QUE MOVILIZA RD$25,000 MILLONES ANUALES

Cervecería Nacional Dominicana informó que cada año destina alrededor de RD$25,000 millones a la contratación de bienes y servicios, contribuyendo al crecimiento de cientos de empresas vinculadas a su ecosistema productivo.

La feria forma parte de la estrategia de la compañía para promover la innovación, la competitividad y el desarrollo económico nacional mediante relaciones comerciales sostenibles.

“Esta feria demuestra la capacidad que existe en el país para desarrollar soluciones que aporten valor a nuestra operación. Seguimos fortaleciendo relaciones de largo plazo con empresas que crecen junto a nosotros y contribuyen al desarrollo económico de República Dominicana”, expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

EMPRESAS LOCALES PRESENTAN SOLUCIONES INNOVADORAS

Durante el evento, los participantes presentaron sus propuestas ante representantes de diferentes áreas de la compañía, incluyendo Marketing, Logística, Legal, Seguridad, Recursos Humanos, Tecnología y otras unidades operativas.

El intercambio permitió conectar a empresas nacionales con equipos encargados de evaluar oportunidades de colaboración y posibles alianzas comerciales.

El acto de apertura contó con la participación de representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, entre ellos la viceministra de Desarrollo Industrial, Gianna Franjul, y el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, además de miembros de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.

an/am