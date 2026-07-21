CEDIMAT será aliado médico del Oceanman World Final 2026

Milagros Ureña, directora de CEDIMAT, y Rafael Miranda, de Oceanman Dominican Republic, este 20 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) anunció que será el Medical Partner Oficial del Oceanman World Final 2026 República Dominicana.

Esto así tras firmar una alianza estratégica con NauticLink, organizadora de la reconocida competencia internacional de natación en aguas abiertas que se celebrará del 9 al 15 de noviembre de 2026 en las playas de Miches.

Como responsable de la asistencia médica oficial del evento, CEDIMAT dispondrá de un equipo multidisciplinario integrado por médicos especialistas, personal de enfermería y técnicos capacitados para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

El operativo incluirá una carpa médica equipada con sistemas de monitoreo, desfibriladores, medicamentos y materiales especializados para garantizar una respuesta rápida y eficiente a los atletas nacionales e internacionales.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES

La alianza contempla facilidades de acceso a los Planes Ejecutivos de Salud de CEDIMAT, premios consistentes en chequeos preventivos para los ganadores de las distintas categorías y programas de educación en salud mediante contenidos especializados difundidos en sus plataformas institucionales.

La directora general de CEDIMAT, Milagros Ureña, destacó que la iniciativa reafirma el compromiso de la institución con la medicina deportiva, la prevención cardiovascular y la seguridad de los atletas.

Por su parte, Rafael Miranda, franquiciado de Oceanman Dominican Republic, afirmó que la alianza fortalecerá los estándares de organización y seguridad de la competencia, considerada una de las más importantes del mundo en aguas abiertas.

an/am