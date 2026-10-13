Caso dominicano baleado por ICE desata revuelo internacional

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NUEVA YORK.- El caso del dominicano Oscar Belgal, herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras viajaba con su hijo de cinco años en Nueva York, ha dado la vuelta al mundo.

Diarios, cadenas informativas y agencias internacionales han recogido el hecho, que provocó protestas, pedidos de investigación y un enfrentamiento entre las autoridades de la ciudad y el Gobierno federal.

Medios locales han difundido informaciones sobre el tiroteo ocurrido el jueves 8 de octubre en Marble Hill. La presencia del menor en el vehículo y las versiones encontradas sobre la actuación de los agentes han concentrado la atención internacional.

Belgal, de 28 años, recibió un impacto en el cuello durante un intento de arresto. De acuerdo con la información policial citada por AP, un agente efectuó siete disparos. El niño resultó ileso. El operativo desató manifestaciones y fuertes cuestionamientos de funcionarios locales.

VERSIONES CONTRAPUESTAS

El Gobierno estadounidense sostiene que Belgal intentó embestir a los agentes con su automóvil y que estos actuaron ante una amenaza. También le atribuye antecedentes penales y vínculos con los Trinitarios.

Reuters aclaró que no pudo verificar de forma independiente la versión oficial sobre la maniobra del vehículo.

El alcalde Zohran Mamdani condenó la actuación de ICE y exigió el fin de sus operativos en la ciudad. Entretanto, un juez federal bloqueó la deportación de Belgal mientras sus abogados impugnan la detención.

TEMOR EN MARBLE HILL

Más allá de la disputa política, un amplio reportaje de El País describe cómo el incidente rompió la tranquilidad de Marble Hill, una comunidad con fuerte presencia dominicana. El diario recoge el temor de los vecinos y el cambio en la vida cotidiana de un barrio residencial convertido en escenario de protestas y atención mediática.

El periódico español señala que los abogados del dominicano expresaron preocupación por su atención médica, al denunciar que seguía con la bala alojada en el cuerpo después de ser trasladado del hospital a instalaciones de detención. La incertidumbre sobre su salud y su futuro migratorio añade tensión a un caso que ha trascendido las calles donde ocurrió.

De acuerdo con el reporte, el temor llegó hasta los centros educativos. Una escuela cercana al lugar de los disparos permaneció cerrada al día siguiente, mientras numerosas familias manifestaban preocupación por la seguridad de sus hijos.

«Hay mucho miedo ahora», resume la vecina Ruth Hilario, en una frase que retrata el sentir del barrio.

EXIGEN DESTITUCIÓN DE JEFA POLICIAL

En medio de la controversia, la sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA) presiona al alcalde Mamdani para que destituya a la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

La organización acusó al NYPD de colaborar con los agentes federales de inmigración y de abusar de los manifestantes que se congregaron en el lugar. Instó a Mamdani a responsabilizar a Tisch.

En respuesta, la vocera de la alcaldía, Dora Pekec, afirmó que no hay planes de remover a la funcionaria.

«Jessica Tisch es la comisionada de policía y no hay planes de cambiar eso», dijo en un comunicado.