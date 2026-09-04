Carta pública al director de Aduanas (OPINION)

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Por LUIS CASTILLO (en representación de los dominicanos en el exterior)

Sr. Nelson Arroyo

Director General de Aduanas

República Dominicana

Señor director:

Le escribimos en nombre de la diáspora dominicana. No para pedir una dádiva, sino para exigir un derecho.

Cada diciembre el Estado anuncia la «gracia navideña» como si fuera un gran sacrificio. Para nosotros no es una gracia. Es una limosna temporal que no refleja lo que realmente aportamos al país.

No queremos que nos regalen nada. Queremos derechos.

Nuestra propuesta es concreta: elimine la gracia y conviértala en un derecho anual.

Solicitamos que se establezca de forma permanente que cada dominicano residente en el exterior pueda traer al país bienes por un valor de hasta US$100,000 al año, libre de impuestos y aranceles, para ser utilizado durante los 12 meses del año.

No una facilidad de diciembre. Un derecho de todo el año.

La diáspora no es una carga. Somos un pilar de la economía nacional: enviamos remesas, compramos viviendas, invertimos, sostenemos a nuestras familias y consumimos lo dominicano. Merecemos una política de Estado, no un permiso de temporada.

Sobre los vehículos procedentes de EE.UU., exigimos transparencia.

Se habla de «impuesto cero» para ciertos vehículos procedentes de Estados Unidos, pero al llegar al país se cobra la primera placa con montos excesivos. Si el efecto económico final es el mismo, no hay exoneración, solo un cambio de nombre en el cobro.

La diáspora merece una explicación clara y honesta.

Señor Arroyo, usted tiene la oportunidad de hacer historia y marcar una diferencia desde el inicio de su gestión. En lugar de otra rueda de prensa anunciando la misma gracia de siempre, anuncie esto: A partir de ahora, la diáspora dominicana tendrá un derecho anual de US$100,000 libre de impuestos, durante los 12 meses del año.

Eso sí sería respeto. Eso sí sería reconocimiento.Somos más de dos millones fuera del país. No solo enviamos remesas, también votamos y exigimos ser escuchados.Elimine la dádiva. Reconozca el derecho.

Atentamente,

Por la diáspora dominicana

Luis Castillo

Una comunidad que no pide regalos. Exige justicia y dignidad.