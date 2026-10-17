Carolina Mejía suma apoyo en carrera presidencial del PRM

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SANTO DOMINGO.- Carolina Mejía, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), recibió el respaldo de Delia Josefina Ortíz, quien fue la primera mujer en presentar una precandidatura presidencial dentro de esa organización política.

El apoyo fue anunciado durante un acto celebrado en el Club Narciso González, en el sector Villa Juana, donde Ortíz expresó su disposición de trabajar por las aspiraciones de la actual alcaldesa del Distrito Nacional.

La dirigente afirmó que República Dominicana está preparada para elegir a una mujer como presidenta y destacó la importancia de fortalecer la participación femenina en los espacios de poder.

Mejía agradeció el respaldo y resaltó la trayectoria política de Ortíz, al tiempo que reiteró su intención de dar continuidad a las políticas impulsadas por el presidente Luis Abinader.

Durante la actividad, Geanilda Vásquez también valoró el trabajo de Mejía con las bases del partido y su vinculación con distintos sectores de la organización oficialista.

El encuentro se produce en medio de los movimientos internos del PRM de cara a la definición de su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

En ese escenario, una encuesta de ACD Media citada en la publicación sitúa a Mejía con un 20,5 % de las preferencias, frente al 59,9 % atribuido a David Collado, también mencionado entre los aspirantes presidenciales de la organización.

dh/am