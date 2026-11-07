Carolina Mejía participará en la Semana Dominicana en España

MADRID, España. – La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, agota una importante agenda de trabajo en Europa que incluye participaciones en la Semana Dominicana en España y la Feria de Barcelona.

La ejecutiva municipal tendrá a su cargo las palabras centrales este martes en el acto de apertura de la Semana Dominicana en España, encuentro que busca promover la cultura, la identidad y las tradiciones de la República Dominicana, así como fomentar las relaciones bilaterales entre ambos países.

El miércoles, Mejía recorrerá la Feria de Barcelona y participará en la Mesa Redonda La Ciudad Habitable, donde abordará el tema de la inclusión junto a Chiara Corazza, presidenta del Foro de Mujeres para la Economía y Sociedad, y Ciprian Ciucu, alcalde de Bucarest.

El jueves, tiene programada una visita al Consulado General en Barcelona y una reunión con Anne Hidalgo, exalcaldesa de París.

Como parte de su agenda europea, el pasado domingo la alcaldesa participó en la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, donde promovió a la República Dominicana como socio confiable y destino estratégico para la inversión.

En ese escenario, Carolina Mejía destacó la estabilidad política y social, la seguridad jurídica, el dinamismo económico y la ubicación privilegiada del país como ventajas competitivas para atraer inversiones.