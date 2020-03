Caray… aceptó Margarita “una propuesta indecente”

El año pasado le advertí a Margarita Cedeño, en dos artículos que publiqué “en lecciones sólo para políticos”, que recibiría una propuesta indecente en 2020. Le identifiqué además los orígenes posibles y seguros de dicha propuesta y le advertí que no la aceptara, aunque pagara el precio que tuviera que pagar.

Para ahorrarnos tiempo me voy a limitar a citar algunos puntos de dichos artículos: La propuesta. ¿Tú quiere ser mi vicepresidente?

Margarita debe estar preparada ensayando una respuesta, porque en la actual coyuntura, la propuesta puede venir de cualquier lado.

A la propuesta de Luis, le sería muy fácil decir que no, la de Leonel no saldría en público y a éste muy difícilmente se le ocurriría proponerla; pero a Gonzalo, es casi su única alternativa. (si cabe el término).

Sonrisas y carcajada pudieran aflorar en muchos labios de “los de palacio” como diría Leonel, (en realidad él le pondría otro epíteto).

Sí, las sonrisas y carcajadas saldrían porque entenderían que sería una excelente idea, (salvo algún radical de los que siempre se opone cuando ve la forma, mucho antes de análisis del fondo). No sólo por lo que significa políticamente, por el posible raudal de votos, sino porque sería una oportunidad magnífica para probar la sinceridad y la lealtad de Margarita, así como su disposición al sacrificio” por la causa común del Partido”, ya que primero hay que “Servir al Partido para servir al Pueblo.”

Es en ese momento cuando la actual vice debe exhibir los músculos del carácter y la determinación. La única salida posible, por lo menos la que yo veo, es que ella mantenga a cualquiera de las propuestas un rotundo no y verla como “una propuesta indecente” y bajo ninguna circunstancia conveniente para los intereses políticos de Margarita Cedeño Lizardo. La que trilla un camino propio

En lecciones solo para políticos IV, el suscrito especula que si el PLD, no logra mantener mayoría de alcaldías para febrero 2020, tendrá que replantear la candidatura presidencial. El presidente Danilo Medina y el PLD en su conjunto deben tener claro esta posible situación. Entonces no tendría otra opción que postular como candidato presidencial a Margarita Cedeño, con las circunstancias que le acompañan”.

Volviendo a Margarita y la última propuesta. Los mexicanos dicen: “lo que esta pa ti, ni, aunque te quite, y si no está, aunque te pongas”, pero le aconsejo, aunque no quisiera usar esta frase, porque pudiera ofender, pero comunica lo que veo y quiero transmitir desde la neutralidad y objetividad que me esfuerzo por mantener: “Quien se ata a un muerto termina pudriéndose con él”

Hoy Margarita después de la aceptación de la “indecente propuesta” paga un precio, que pudo evitarse, pero en política hay cosas que se ven y otra que no. Escuchaba decir una y otra vez al profesor Bosch.

Ahora yo digo que hay cosas que se oyen y otras que no, porque son condicionantes que cuando se externa se basa la voz para que sólo la escuche la persona que recibe la oferta. A lo mejor, quien sabe… digo yo, la propuesta tendría un condicionante: “acepta la vice, que, si después de las municipales el hombre no arranca tú será…”.

Digo yo… Aquí hablando disparates.

