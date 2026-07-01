Cap Cana consolida su liderazgo como destino turismo deportivo

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CAP CANA, La Altagracia.– La Ciudad Destino Cap Cana fortalece su posicionamiento como uno de los principales referentes del turismo deportivo en el Caribe, gracias a la celebración de eventos internacionales que durante 2026 han atraído a miles de visitantes y atletas de diversas partes del mundo.

La consolidación de competiciones como el MICFootball, el ATP Challenger 175, el IRONMAN 70.3, torneos internacionales de pesca deportiva y las actividades desarrolladas en su marina han contribuido a diversificar la oferta turística de la República Dominicana y fortalecer la economía del destino.

APUESTA POR EL DEPORTE DE ALTO NIVEL

El presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, afirmó que el complejo se ha consolidado como una plataforma donde el deporte de alto rendimiento se integra con una infraestructura de primer nivel y un exclusivo estilo de vida.

Explicó que esta estrategia busca atraer un visitante de alto poder adquisitivo, con estancias más prolongadas y mayor impacto económico para la comunidad. Destacó que, tras inversiones superiores a los US$4,758 millones durante sus 24 años de desarrollo, Cap Cana cuenta con instalaciones capaces de albergar eventos deportivos de alcance mundial.

Subero Medina señaló que el ATP Challenger 175 reunió participantes de más de 30 nacionalidades, mientras que el IRONMAN 70.3 convocó atletas provenientes de más de 60 países. Asimismo, el reciente MICFootball contó con representación de más de 18 naciones y la participación de jóvenes promesas del fútbol internacional.

INFRAESTRUCTURA Y DIVERSIFICACIÓN

El ejecutivo recordó que Cap Cana fue sede entre 2008 y 2010 del primer torneo del PGA TOUR celebrado en República Dominicana, consolidando desde entonces su apuesta por el turismo deportivo.

Actualmente, el destino ofrece escenarios para la práctica de golf, pesca deportiva, tenis, fútbol, equitación, pádel y disciplinas emergentes como el Ultimate Frisbee. Además, dispone de más de 130 kilómetros de vías asfaltadas, una capacidad energética de 50 megavatios y sistemas tecnológicos orientados a garantizar la seguridad de atletas y visitantes.

En el ámbito del golf, destacan el campo Punta Espada, diseñado por Jack Nicklaus, y el desarrollo de Las Iguanas Golf Course, mientras que la Marina de Cap Cana mantiene reconocimiento internacional por sus récords en pesca y liberación de marlín.

VISIÓN DE FUTURO

Subero Medina afirmó que el objetivo es convertir a Cap Cana en el destino deportivo más atractivo del Caribe, integrando múltiples disciplinas dentro de un ecosistema sostenible que fortalezca la competitividad turística de la República Dominicana.

Sostuvo que el turismo deportivo continuará siendo un motor para la generación de divisas, empleos e inversión, al tiempo que proyectó a Cap Cana como un futuro hub regional capaz de atraer eventos de mayor escala e incorporar nuevas disciplinas deportivas en los próximos años.

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