Canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura

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ESTOCOLMO.- El Premio Nobel de Literatura 2026 fue otorgado a la autora canadiense Anne Carson por una «obra audaz e inventiva» que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea.

La Academia Sueca anunció el galardón este jueves en Estocolmo. El premio está dotado con 12 millones de coronas suecas.

Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá. En 1981 publicó su tesis doctoral en estudios clásicos, Odi et Amo Ergo Sum, y desde entonces combinó la escritura poética con la traducción y la docencia universitaria.

Según Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, la obra de Carson se ha centrado en el cruce entre la atención del filólogo por las palabras y la búsqueda del poeta de nuevos sentidos. La escritora identificó la etimología como punto de partida de su trabajo.

Sus traducciones del griego clásico incluyen Si no, invierno (2002), una interpretación de fragmentos de Safo, además de versiones de Electra, de Sófocles; Antígona y Las bacantes, de Eurípides.

En Eros, el agridulce (1986), desarrolló una reflexión sobre el deseo a partir de una expresión de Safo que une dolor y dulzura. La autora definió su método como una «visión estereoscópica» capaz de sostener «dos perspectivas a la vez».

LIBROS QUE RENOVARON SU ESCRITURA

En la década de 1990 publicó Vidrio, ironía y Dios (1995), que incluye «El ensayo de vidrio», un poema extenso sobre el duelo y el amor no correspondido. El texto entrelaza la historia de una mujer abandonada con la obra de Emily Brontë.

En Autobiografía de rojo: una novela en verso (1998), retomó fragmentos del poeta griego Estesícoro sobre Gerión, el monstruo alado rojo derrotado por Heracles. Carson transformó ese relato en la historia de formación de un joven que se enamora de quien terminará por destruirlo.

La belleza del marido: un ensayo ficticio en 29 tangos (2001) narra una relación marcada por el engaño. Cada uno de sus 29 episodios comienza con versos de John Keats.

En Nox (2010), recordó a su hermano Michael, fallecido en Dinamarca en 2000. El libro adopta la forma de una caja con un pliego desplegable que reúne fotografías, cartas y textos, junto con una traducción de la elegía 101 de Catulo por la muerte de su propio hermano.

DEL LIBRO OBJETO A LAS COLABORACIONES ARTÍSTICAS

Carson continuó explorando las posibilidades materiales de la escritura con Flotador (2016), compuesto por 22 cuadernos que pueden leerse en cualquier orden.

Su libro Norma equivocada (2024) reúne textos de carácter performativo y vincula su escritura con distintos campos artísticos y académicos.

Olsson señaló que las colaboraciones de Carson con artistas visuales, coreógrafos y directores de ópera y teatro muestran la libertad con la que la autora se relaciona con las expectativas y las reglas literarias.