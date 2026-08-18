Canadá negociará con Trump aranceles antes entrada vigor

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OTAWA.- 18 Ago.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha informado que hablará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de negociar la imposición de aranceles del 50% sobre algunos productos canadienses antes de su entrada en vigor este miércoles 19 de agosto y ha indicado que el Gobierno canadiense se encuentra preparado para todo tipo de escenarios.

«Estamos negociando», ha indicado Carney a los periodistas, según ha recogido el diario ‘The Globe and Mail’, para después sostener que estas negociaciones están siendo «muy intensas y delicadas», sin revelar más detalles sobre las conversaciones.

Durante la jornada de este lunes, el ministro canadiense de Comercio entre Estados Unidos y Canadá, Dominic LeBlanc, y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, mantuvieron contactos en Washington, en los que también participaron otros representantes comerciales de ambos países, para alcanzar algún tipo de acuerdo previo a la aplicación de los gravámenes. «Vamos a seguir trabajando. Nuestro trabajo aún no ha terminado», afirmó LeBlanc tras finalizar la reunión.

Igualmente, Carney ha destacado que contemplan «todas las posibilidades» y que tienen preparada una respuesta en cada uno de estos escenarios, incluida la imposición de un arancel del 50% a productos que van desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento, así como el sector automovilístico, lo que podría llegar a suponer un impacto económico de 20.000 millones de dólares (17.280 millones de euros).

«El presidente Trump está tomando medidas para que Canadá rinda cuentas por su continua discriminación y el trato irrazonable y desigual que da al comercio estadounidense, lo cual ha perjudicado y desfavorecido a los estadounidenses que trabajan arduamente», aseveró la Casa Blanca hace un mes en el anuncio de los nuevos aranceles.

Carney respondió que esta decisión de la Administración Trump se enmarcaba en «una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos» descritas como «medidas y amenazas a la soberanía canadiense».

El Gobierno estadounidense justificó los gravámenes bajo el argumento de trato discriminatorio por parte de Canadá a exportaciones como automóviles, alcohol y productos lácteos, en los que previsiblemente se están centrando las negociaciones de las últimas horas.

of-am