Brenda Castillo busca quinto oro Juegos Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.– La estelar líbero de la selección dominicana de voleibol femenino, Brenda Castillo, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su brillante trayectoria al buscar su quinta medalla de oro consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, durante la edición XXV que se celebrará en Santo Domingo.

Considerada una de las mejores líberos del mundo, Castillo ha sido una pieza clave en los éxitos de las Reinas del Caribe, contribuyendo de manera determinante a la conquista de las preseas doradas obtenidas en las ediciones de 2010, 2014, 2018 y 2023.

A lo largo de su participación en la cita regional, la dominicana también ha acumulado importantes reconocimientos individuales gracias a su sobresaliente desempeño defensivo.

En los Juegos de Veracruz 2014, México, fue la gran figura del torneo al conquistar cuatro premios individuales: Jugadora Más Valiosa (MVP), Mejor Líbero, Mejor Receptora y Mejor Recuperadora.

Posteriormente, en la edición de Barranquilla 2018, recibió las distinciones de Mejor Líbero y Mejor Recuperadora, mientras que en San Salvador 2023 fue reconocida como Mejor Receptora del torneo.

Con 34 años de edad, Brenda Castillo buscará ampliar su legado y convertirse en una de las atletas más laureadas del voleibol regional. Junto a la acomodadora Niverka Marte, es una de las únicas integrantes activas de la selección dominicana que aspira a conquistar una quinta medalla de oro centroamericana.

El torneo de voleibol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se disputará del 24 de julio al 8 de agosto, con las Reinas del Caribe como una de las principales favoritas para revalidar el título.

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