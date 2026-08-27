BHD reconoce trayectoria 997 empleados por años de servicio

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Banco BHD reconoció la trayectoria y el compromiso de 997 empleados que, con su dedicación y desempeño, han contribuido al crecimiento de la institución durante sus 54 años de historia.

La ceremonia de imposición de botones fue encabezada por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, quien resaltó la entrega, lealtad y vocación de servicio de los colaboradores homenajeados.

Entre los reconocidos figuran Josefina Mejía de Sosa, vicepresidenta ejecutiva de Administración y Finanzas, por sus 50 años de servicio; Juni Abreu, con 45 años, y Claudia Garden, con 40 años en la organización.

Este año fueron distinguidos 644 empleados con cinco y 10 años de servicio, mientras otros 353 recibieron botones por trayectorias de entre 15 y 50 años.

“Los botones de antigüedad no son solo un distintivo; son un símbolo de lealtad, trayectoria y sentido de pertenencia”, expresó Molina Achécar durante su discurso.

Por su parte, Martha Peralta, vicepresidenta ejecutiva de Talento y Cultura, destacó el compromiso de la denominada “Gente 100% BHD” con el trabajo en equipo y la cultura institucional.

SIETE RECONOCIDOS COMO HISTORIAS INSPIRADORAS

Durante el acto también fueron reconocidos siete colaboradores en el programa Historias Inspiradoras BHD, por encarnar con autenticidad los valores, liderazgo y vocación de servicio de la entidad.

Los homenajeados fueron Yicelle Pérez Fortuna, Clara Elena Mejía Santos, Kalaham Montan, Ana Mariel Rodríguez, Yesenia Oliveros, Natalio Ernesto Arias y Miguel Sánchez García.

Asimismo, Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, presentó la nueva campaña institucional “El valor de elegir bien”, centrada en la ética como principio fundamental de la cultura BHD.

Con esta celebración, la entidad reafirmó su compromiso con el talento, la excelencia y el progreso humano mediante una gestión responsable e innovadora.

an/am