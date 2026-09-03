BC cuestiona sentencia ordena pago de US$5 MM a consorcio

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SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) sostiene que la sentencia que reconoce una indemnización a favor del Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral por unos US$5 millones no tiene carácter definitivo y actualmente es objeto de un recurso de casación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

La posición está contenida en un documento en el que la institución explica los antecedentes contractuales y judiciales relacionados con terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera y rechaza la ejecución de embargos retentivos basados en una decisión que, según afirma, todavía puede ser impugnada.

De acuerdo con el BCRD, el conflicto se remonta a los acuerdos suscritos entre el Estado, el Banco Central y un grupo de contratistas que participaron en el proyecto de ampliación de la autopista Duarte durante la década de 1990.

EXPLICA LOS COMPROMISOS

Como parte de esos compromisos, el 11 de agosto de 2004 el Banco Central transfirió al Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral una porción de 5,000 metros cuadrados dentro de los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera. Posteriormente, el Registro de Títulos del Distrito Nacional expidió una constancia anotada que reconocía el derecho de propiedad del consorcio sobre dicha superficie.

El Banco Central sostiene que el proceso de deslinde e individualización del inmueble correspondía al consorcio y afirma que un levantamiento técnico realizado el 6 de marzo de 2026 confirmó que este mantiene la propiedad de los 5,000 metros cuadrados y que la porción permanecía disponible.

El consorcio, sin embargo, promovió acciones judiciales alegando dificultades para identificar y disponer del terreno, incluida una demanda de rescisión contractual y daños y perjuicios.

La institución bancaria afirma que la sentencia que originó la reclamación económica puede ser recurrida en casación y que, posteriormente, la decisión que emita la Suprema Corte también podría ser sometida a revisión ante el Tribunal Constitucional, conforme al marco legal citado en el documento.

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